LOS ÁNGELES (AP) — Un juez federal desestimó una demanda presentada por la actriz Rose McGowan en la que se argumentaba que Harvey Weinstein se asoció delictivamente para silenciarla y descarrilar su carrera antes de que ella lo acusara de violación.

El juez Otis D. Wright II desestimó la demanda el lunes porque McGowan, quien despidió a sus abogados el mes pasado y actuaba como su propia abogada, no cumplió con los plazos de presentación que se le habían extendido.

Wright había desmantelado gran parte de la demanda de McGowan el año pasado, pero ahora la descartó por completo. Su afirmación central, que Weinstein violó la ley federal de crimen organizado, fue desestimada con prejuicio, lo que significa que no puede volver a presentarse.

El portavoz de Weinstein, Juda S. Engelmayer, dijo en un correo electrónico el martes que “fuera de la luz pública, con el tiempo, trabajo legal, las pruebas y los hechos adecuados, esta es la forma en que creemos que estas demandas terminarán en última instancia. Un capítulo queda atrás mientras el señor Weinstein sigue adelante para demostrar la verdad”.

No se pudo conseguir de inmediato a un representante de McGowan que pudiera hacer declaraciones. La actriz no se ha pronunciado sobre la decisión del juez en redes sociales.

La demanda presentada en 2019 en Los Ángeles decía que Weinstein, junto con dos de sus exabogados y una firma de inteligencia israelí, conspiraron para defraudar, difamar y marginar a McGowan mientras ella se preparaba para nombrar a Weinstein durante el período previo a la explosión del movimiento #MeToo a finales de 2017.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual, a menos que se den a conocer públicamente como McGowan lo ha hecho en repetidas ocasiones.

En otro juzgado de Los Ángeles el martes, un juez rechazó una moción de los abogados de Weinstein para desestimar una acusación penal contra el exproductor de Hollywood por 11 cargos de abuso sexual. Los abogados de Weinstein habían argumentado que los fiscales utilizaron indebidamente a un experto en “síndrome de trauma por violación” en sus declaraciones ante un jurado investigador.

Weinstein se declaró inocente de cuatro cargos de violación y otros siete cargos de agresión sexual. Está a la espera de juicio. No se ha fijado una fecha.

El exmagnate del cine de 69 años cumple una sentencia de 23 años en prisión tras ser hallado culpable de violación y agresión sexual en Nueva York.

