CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al parecer, el mal carácter y las groserías de don Servando no ahuyentaron a Benny Ibarra y Jacky Bracamontes, quienes dijeron que sí a una secuela de la comedia de 2016 “Un padre no tan padre” mucho antes de que esta fuera una realidad.

“No había guion, no había fechas, no había contratos, no había nada”, dijo Ibarra en una entrevista reciente por videollamada. Pero “fue un sí rotundo”.