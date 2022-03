Helado Negro, el sabor musical de un país que no existe

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Helado Negro es el nombre artístico de Roberto Carlos Lange, un artista nacido en Florida de ascendencia ecuatoriana que ha encontrado en la música electrónica y la mezcla de estilos el vehículo perfecto para llevar al público a un país que no existe.

“En mi casa se hablaba español todos los días y para mí era mi primer idioma”, dijo Helado Negro en una entrevista por videollamada desde Asheville, Carolina del Norte, donde reside actualmente tras haber pasado más de 15 años en Nueva York.

De los 8 a los 18 años, Helado Negro pasaba casi todos sus veranos y vacaciones decembrinas en Ecuador, de donde son originarios sus padres. Como resultado de este ir y venir, canta en inglés y en español.

Estudió arte y animación en Georgia y dice que lo suyo “no fue salto" a la música, sino que "me caí”.

“A mí me gustaba en los 90 y en los 80 la música electrónica. En el 94 o 95 mi hermano tenía una computadora y ahí empecé a hacer ideas en la computadora, grabar y hacer como beats”, contó. Y a finales de los 90 comenzó a hacer canciones con sampleos.

Su más reciente lanzamiento es el video de “Hometown Dream”, un tema de su álbum “Far In”, creado con videos caseros tomados precisamente de sus viajes a Ecuador, incluyendo el primero cuando era un niño.

En ese primer viaje lo que más le llamó la atención fue conocer otros estilos de vida y geografías diferentes como la que encontró con su familia en la Sierra.

“Fue algo que me impactó bastante y que pensaba mucho. Pensaba en las montañas, nunca había visto montañas; la comida, la cultura”, recordó. “También las cosas sociales que no esperaba conocer, viendo que había tanta pobreza, tanta gente que vivía en la calle, viendo chicos que tenían mi edad que vivían en la calle. No sabía como procesar eso. Me cambió bastante ir”.

“Hometown Dream” también está inspirada en ese momento en el que decidió dejar Nueva York y las preguntas sobre pertenencia que le generó esa mudanza.

“La realidad es que tu casa es la gente, la gente que conoces, tu familia, esa es tu casa. No es ninguna ciudad, ningún pueblo, ningún país”, dijo.

Helado Negro comenzó a trabajar en “Far In”, un álbum que va de piezas animadas con toques disco a otras con sonidos de atmósferas contemplativas, antes de la pandemia. Inicialmente, quería colaborar con la mayor cantidad de amigos posibles, pues normalmente hace su música solo. La pandemia llegó cuando se encontraba en Marfa, Texas, donde finamente decidió quedarse una temporada.

Entre los amigos convocados para el álbum se destaca el dúo puertorriqueño Buscabulla, integrado por el matrimonio de Raquel Berrios y Luis Alfredo Del Valle, con quienes interpreta “Agosto”.

“He hecho bastante con ellos. Yo he cantado en sus discos anteriores y en su último disco hice unos arreglos de cuerdas y también un saxofón, toqué algunos instrumentos en la canción ‘Club tú y yo’”, dijo Helado Negro. “Fue un ‘flow’ bien bonito y eso es porque nos conocemos y nos confiamos”.

“Agosto”, llamada así por el mes de su cumpleaños, la hizo recordando sus años en Florida.

“Es como un collage de ideas. (Dice) ‘flor de naranja’ porque había un árbol gigante atrás de mi casa; había de naranja, toronja y limón”, recordó. “Pensando en la dulzura del verano, pero también en memorias fuertes que no eran tan dulces. Era un camino de memoria de esa época de mi vida”.

“La naranja” es otra de sus canciones en español. La hizo pensando en su esposa, su media naranja, y en otras tantas personas con las que siente que logra más cosas en colaboración. “Wake Up Tomorrow” con Kacy Hill y “Telescope” con Benamin son otros de los temas del álbum.

Recientemente, Helado Negro se presentó por primera vez en el Carnaval de Bahidorá, un festival de música alternativa que se realiza en el estado central mexicano de Morelos, en el balneario de Las Estacas, un lugar paradisiaco donde nace un río.

“Increíble, la pasé súper”, dijo de su presentación. “Fue algo impresionante y estar en Las Estacas, qué bonito escenario”.

Con este concierto inició la gira que lo llevará por ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, así como de vuelta a Marfa, Texas, durante abril y mayo. También planea conciertos en Europa para junio, incluyendo en Londres, en el festival Primavera Sound en Barcelona y en Porto, Portugal, entre otras ciudades.

Sobre cómo surgió su nombre artístico, dijo que “una amiga lo dijo muy bien".

“Ella estaba hablando de mi música como que mi música es de un país que no existe y como que el Helado Negro es la comida” de ese país, recordó.