CHICAGO (AP) — Un fiscal dijo al jurado el miércoles que hay “pruebas abrumadoras” de que el exactor de “Empire” Jussie Smollett organizó un ataque racista y antigay contra sí mismo en el centro de Chicago para obtener publicidad, y luego mintió a la policía al respecto.

El fiscal especial Dan Webb dijo durante su alegato final que lo que hizo Smollett en enero de 2019 obligó a la policía de Chicago a dedicar una enorme cantidad de tiempo y recursos a investigar un presunto delito que resultó ser falso. Smollett, que es negro y gay, dijo a la policía que alguien le puso una soga alrededor del cuello y le gritó insultos racistas y homofóbicos.

“Además de ser ilegal, es simplemente incorrecto denigrar abiertamente algo tan serio como un crimen de odio real y luego asegurarse de que involucre palabras y símbolos que tienen tanta importancia histórica en nuestro país”, dijo Webb. También acusó a Smollett de mentir a los miembros del jurado.

“A fin de cuentas, carece de credibilidad alguna”, dijo Webb.

Un abogado del actor de 39 años presentará su alegato final en las próximas horas y luego el jurado comenzará a deliberar si Smollett es culpable de presentar lo que según los fiscales fue una denuncia falsa sobre el presunto ataque. Enfrenta un cargo de delito grave de alteración del orden público por cada vez que hizo un informe a tres agentes diferentes.

Al rendir declaración esta semana, Smollett negó repetidamente que el ataque fuera falso y dijo a un fiscal que “no hubo engaño de mi parte” y que dos hermanos que testificaron en su contra son unos “mentirosos”.

Smollett calificó el testimonio de los hermanos Osundairo de que les pagó 3.500 dólares para llevar a cabo el ataque como “100% falso” y describió cómo fue víctima de un crimen de odio mientras caminaba por su vecindario la madrugada del 29 de enero de 2019. También declaró que un cheque de 3.500 dólares que le hizo a Abimbola Osundairo era para planes de comida y entrenamiento porque estaba tratando de tonificarse para un próximo video musical.

Al ser interrogado por Webb el martes, Smollett dijo que unos días antes del presunto ataque recogió a Osundairo en su automóvil para ir a hacer ejercicio y que el hermano de Osundairo, Olabingo, llegó. Smollett negó el testimonio de los hermanos de que dieron tres vueltas por el área donde ocurrió el presunto ataque como un “ensayo” del falso asalto. Dijo que no era inusual para él conducir en círculos y que canceló el plan de ejercicios porque no quería trabajar con Olabingo Osundairo, a quien no había invitado.

Smollett estuvo tranquilo durante las horas de testimonio con su abogado defensor el lunes, pero pareció irritarse durante sus intercambios con Webb el martes, y en un momento le dijo al fiscal veterano que Webb no entiende la red social Instagram.

El interrogatorio de Webb también reveló algunas inconsistencias en el testimonio de Smollett, incluso sobre si envió mensajes privados para confirmar el momento del presunto ataque y si sus atacantes eran blancos, como la policía dice que Smollett les dijo.

Cuando Webb le preguntó a Smollett si envió mensajes privados en Instagram a Abimbola Osundairo la noche del presunto ataque con respecto al momento del ataque falso, Smollett respondió: “No hubo un ataque falso” y negó haber enviado los mensajes. Después de que Webb le mostró a Smollett cuatro mensajes que Smollett le envió a Osundairo esa noche, Smollett le dijo a Webb: “Si usted lo dice, señor”.

En el último mensaje, enviado a las 12:41 de la madrugada, unos 90 minutos antes del presunto ataque, Smollett le dijo a Osundairo que finalmente había llegado a casa del aeropuerto. Smollett testificó que estaba enviando los mensajes para organizar una sesión de entrenamiento, no un ataque falso.

Smollett podría ser sentenciado a hasta tres años en prisión de ser hallado culpable. Expertos han dicho que probablemente le den en vez libertad condicional y le ordenen realizar servicio comunitario.