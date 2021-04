Editorial detiene promoción de biografía de Philip Roth

AP

NUEVA YORK (AP) — La editorial de una nueva y popular biografía sobre Philip Roth ha detenido temporalmente el envío y promoción del libro porque su autor, Blake Bailey, enfrenta múltiples acusaciones de acoso y abuso sexual.

“Estas acusaciones son serias. A la luz de ellas, hemos decidido poner en pausa el envío y promoción de ‘Philip Roth: The Biography’ en espera de cualquier información adicional que pueda surgir”, dijo W.W. Norton & Company en un comunicado enviado el miércoles a The Associated Press.