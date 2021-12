of

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En la competencia de drags “Queen of the Universe” nadie tiene que hacer playback para sobrevivir; todas las concursantes deben cantar con su voz real y demostrar que dominan el escenario.

Regina Voce, la representante de México, dice que está más que preparada para conquistar al público.

Interpretada por el actor mexicano Anuar Kuri, quien previamente había trabajado en el Cirque du Soleil, Voce es una de las concursantes de la competencia internacional de drag queens producida por RuPaul que se estrena el jueves en la plataforma de streaming Paramount+.

“Es poderosa, glamurosa, elegante, sencilla, bondadosa, amigable, intensa, apasionadísima, y es muy de vivir el momento y muy espontánea”, dijo Kuri, de 40 años, en una entrevista por videollamada desde Los Ángeles en la que alternó entre su persona y su personaje. Además, agregó que Voce es Escorpio mientras que Kuri es Leo.

Muy a modo con la personalidad fogosa de su signo zodiacal, Voce llevaba en la entrevista la cabellera y el maquillaje en tonos rojos combinados con una joyería de fantasía brillante.

En cuanto a moda, su estilo es “versátil”. En sus primeras escenas en “Queen of the Universe” aparece con el pelo negro azabache y un traje tradicional mexicano con flores bordadas en hilo de seda del estado de Chiapas, pero dijo que dependiendo de los retos lo fue cambiando.

“Visualmente combino mucho. Me encanta la moda, me fascina, entonces trato de estar en tendencia”, expresó. “Siempre trato de verme lo mejor posible porque me gusta que visualmente esté impecable”.

Convivir con participantes de países tan diversos como Brasil, India y Francia fue algo natural para Voce, quien dijo que se la pasó genial en su debut en los escenarios.

“Estoy muy acostumbrada al ambiente internacional”, dijo Voce, resaltando que como parte del Cirque du Soleil Kuri visitó 65 países con personas de decenas de nacionalidades distintas. "Yo estaba muy acostumbrada, más bien es mi mundo. Yo la pasé divino... me encanta la diversidad”.

De momento no pudo revelar si interpretó una canción de música latina en el concurso, pero dijo que siempre trata de enaltecer la música en español y regional.

Kuri contó que el arte del travestismo llegó a su vida primero por su profesión de actor, en la que convivía con muchas drags, y luego como gay por sus contactos en la comunidad. Finalmente, comenzó a hacerlo en algunos proyectos de teatro, aprovechando su voz aguda, mientras que un novio que también hacía drag le enseñó mucho del arte.

“Me enamoré completamente”, dijo. “Después de que lo vi por el mundo cuando el Cirque Du Soleil, dije ‘esto es lo mío, yo tengo que hacer drag’”.

Kuri es fundador de la compañía AnDRAGjosas en México. Durante la pandemia, “meditando, solo, aburrido y triste”, dijo que pensó que era el momento de crear a su propia drag después de haber ayudado a otros tantos a crear sus personajes.

Su debut en “Queen of the Universe” lo coloca directamente en las ligas mayores y ante un público ávido de este tipo de competencias. Pero no creció viendo “Drag Race” de RuPaul.

“Más bien era fan de muchas otras cosas, del arte, de la belleza, de las mujeres, de mi madre. Regina Voce es inspirada plenamente en mi madre, una mujer hermosa”, dijo. “Mi madre siempre fue y es una mujer poderosa y fuerte”.

Cabe destacar que la madre de Voce es italiana, de Milán, “porque Milán es la ciudad de la moda y Regina es súper fashion”, dijo Kuri, cuya madre en la vida real es libanesa. Lo que comparten ambos son sus influencias musicales y su facilidad para la interpretación dramática.

"Regina Voce creció escuchando a Lupita D’Alessio, a Amanda Miguel, a Rocío Banquells”, señaló.

Voce, en tanto, destacó la experiencia en “Queen of the Universe” como una universidad en el arte.

Dijo: “Aprendí de todas mucho y de mí misma, por supuesto”.