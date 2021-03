Dolly Parton de 50a nominación a Grammy: Siempre es especial

NUEVA YORK (AP) — Han pasado 51 años desde que Dolly Parton recibió su primera nominación al Grammy, y este año la cantante galardonada con nueve gramófonos y considerada un tesoro nacional compite por 50ma vez por el honor.

La primera nominación de Parton fue para la edición de 1970 por “Just Someone I Used to Know”, un dueto con Porter Wagoner. Nueve años después recibió su primer trofeo por “Here You Come Again”, su 19no álbum como solista y el primero que se certificó platino.