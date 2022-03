Corte Suprema no revisará anulación de condena de Bill Cosby

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema estadounidense dijo el lunes que no tomará el caso de agresión sexual contra el comediante Bill Cosby, dejando en pie la decisión del tribunal supremo de Pensilvania de anular su condena y dejarlo en libertad.

El tribunal superior rechazó la solicitud de los fiscales de escuchar el caso y restablecer la condena de Cosby. El año pasado, el Tribunal Supremo de Pensilvania desestimó la condena de Cosby, diciendo que el fiscal que presentó el caso estaba obligado por el acuerdo de su predecesor de no acusar a Cosby.

Como es típico, la Corte Suprema no dijo nada al rechazar el caso, que fue incluido en una larga lista de casos que la corte dijo el lunes que no escucharía.

Cosby, de 84 años, fue la primera celebridad condenada por violencia sexual en la era #MeToo cuando un jurado en 2018 lo declaró culpable de drogar y abusar sexualmente de la empleada de la Universidad de Temple Andrea Constand en 2004. Un jurado había llegado a un punto muerto en el caso de Cosby, lo que resultó en un juicio nulo en 2017.

Cosby pasó casi tres años en prisión antes de que el tribunal superior de Pensilvania ordenara su liberación.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que estas lo autoricen, como ha sido el caso de Constand.