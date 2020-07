ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 11 de febrero de 2007 Emily Robison, izquierda, Natalie Maines, centro, y Martie Maguire del grupo The Dixie Chicks posan con su premio a canción del año, grabación el año y álbum del año, mejor álbum country y mejor interpretación country en la 49a entrega de los Grammy en Los Angeles. El grupo que recientemente cambió su nombre a The Chicks, lanzará su nuevo álbum "Gaslighter" el 17 de julio de 2020. (Foto AP/Kevork Djansezian, archivo) less