Con 92 años y contando, Omara Portuondo sigue de gira

LA HABANA (AP) — Puede que camine despacio y ya no acepte muchas entrevistas, pero cuando se sube al escenario, casi siempre ataviada con sus largas túnicas y sus turbantes coloridos, Omara Portuondo se transforma, se llena de energía y su prístina voz llega inconfundible, melodiosa para poner a bailar a quien la escuche.

Con 92 años, la diva cubana avanza en una gira mundial de despedida. No suele dar declaraciones, pero se acercó lentamente acompañada por su hijo y se sentó en un sillón de mimbre junto a él mientras lo escuchaba hablar con The Associated Press.