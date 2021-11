NUEVA YORK (AP) — Billy Crystal no está listo para despedirse de “Mr. Saturday Night” (“El cómico de la familia”).

El ídolo de la comedia ha convertido su película en un musical que espera estrenar el próximo año en Broadway, con él de vuelta en el papel de Buddy Young Jr., un humorista viejo y amargado en busca de una última risa.

“Hay algo de este tipo y ese mundo que me encanta”, dijo Crystal a The Associated Press. “Creo que hemos llevado esta historia y este personaje a un lugar mejor de lo que pude haber imaginado”.

Crystal escribió la adaptación teatral con los coguionistas de su película, Lowell Ganz y Marc “Babaloo” Mandel, y contará con música de Jason Robert Brown y letras de Amanda Green. John Rando dirigirá la puesta.

“Lo que la música ha hecho para elevar la historia y para impulsar la historia y resaltar la dinámica de los personajes es bastante sorprendente para mí”, dijo Crystal. “No podría estar más emocionado, honestamente”.

Actuará junto al ganador del premio Tony Randy Graff, Chasten Harmon y David Paymer, quien recreará su interpretación nominada al Oscar como el hermano de Buddy, Stan Yankelman.

Crystal acaba de terminar una serie de presentaciones del espectáculo en desarrollo con la Barrington Stage Company en Massachusetts. Las funciones en Broadway comienzan el 1 de marzo de 2022 en el Nederlander Theatre.

“Mr. Saturday Night” marcará el regreso de Crystal a Broadway por primera vez desde “700 Sundays”, que estrenó en 2004 y revisitó en 2013. Para el nuevo espectáculo, miembros de American Express pueden adquirir boletos desde el jueves, mientras que las entradas para el público general saldrán a la venta el 22 de noviembre.

Crystal se hizo un nombre como comediante haciendo stand-up, con la serie televisiva “Soap” (“Dos locas familias”) y películas como “When Harry Met Sally” (“Cuando Harry conoció a Sally”) y “City Slickers”. Luego, en 1992, se puso serio con “Mr. Saturday Night”, que dirigió, coescribió y protagonizó. Basó el personaje de Buddy en parte en comediantes reales, incluidos Alan King, Pat Cooper y Buddy Hackett.

Crystal recordó en la entrevista con AP que comenzó el rodaje de la película en Central Park hace 30 años, a sus 43, y que entonces tuvo que someterse a seis horas de maquillaje.

“Ahora, todos estos años después, no necesitamos maquillaje”, dijo. “Estoy interpretando mi propia edad. Es mucho más liberador. Es mucho más honesto en cierto modo”.

En lugar del uso de flashbacks de la película, Crystal interpretará a un hombre al que llama “Willy Loman con risas” en cada etapa de su vida. “El dolor, la alegría y la emoción que atraviesa en la película, lo puedo hacer en vivo frente a la gente y ellos lo sienten y yo los siento a ellos”.

