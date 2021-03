NUEVA YORK (AP) — Bad Bunny llegará este domingo a los Grammy con dos nominaciones, y además actuará en vivo en la ceremonia junto a Jhay Cortez.

El astro de la música urbana figura junto a J Balvin, Tainy y Dua Lipa en la categoría de mejor interpretación pop de un dúo o grupo por su éxito “Un día (One Day)”, y su aclamado “YHLQMDLG” está postulado a mejor álbum latino pop o urbano.

Por el primer premio compite con Justin Bieber y Quavo (“Intentions”), la banda de K-pop BTS (“Dynamite”), Lady Gaga y Ariana Grande (“Exile”), y Taylor Swift y Bon Iver (“Exile”). Por el segundo, con Camilo (“Por primera vez”), Kany García (“Mesa para dos”), Ricky Martin (“Pausa”) y Debi Nova (“3:33”), todos laureados en noviembre en los Latin Grammy.

Natalia Lafourcade, que en 2020 se alzó con el gramófono latino al álbum del año por “Un canto por México, Vol. 1”, se mide esta vez por el Grammy al mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) con el también ganador del Latin Grammy Alejandro Fernández (“Hecho en México”), Lupita Infante (“La serenata”), Mariachi Sol de México de José Hernández (“Bailando sones y huapangos con Mariachi Sol de México de José Hernández”) y Christian Nodal (“Ayayay!”).

Fito Páez, cuya producción “La conquista del espacio” le mereció dos Latin Grammy, compite por el premio al mejor álbum latino de rock o música alternativa con Bajofondo (“Aura”), Cami (“Monstruo”), Lido Pimienta (“Miss Colombia”) y los ganadores del Latin Grammy Cultura Profética (“Sobrevolando”).

El premio al mejor álbum latino tropical se lo disputan Jorge Celedón & Sergio Luis, ganadores del un Latin Grammy por “Sigo cantando al amor (Deluxe)”; José Alberto “El Ruiseñor” (“Mi tumbao”), Edwin Bonilla (“Infinito”), el Grupo Niche (“4.40”) y Víctor Manuelle (“Memorias de Navidad”).

Y en los apartados de jazz, el pianista panameño Danilo Pérez está nominado a mejor álbum de jazz vocal por su colaboración con Kurt Elling “Secrets Are the Best Stories”, mientras que los candidatos a mejor álbum de jazz latino son la Afro-Peruvian Jazz Orchestra (“Tradiciones”), Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra (“Four Questions”), Chico Pinheiro (“City of Dreams”), Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola (“Viento y tiempo - Live at Blue Note Tokyo”) y Poncho Sánchez (“Trane’s Delight”).

El multilaureado músico y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda compite por el Grammy al mejor video musical versión larga por “We Are Freestyle Love Supreme”, Freestyle Love Supreme y la cantautora Linda Ronstadt, de origen mexicano, por “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”.

La ceremonia de los Grammy, en su 63ra edición, contará con Noah Trevor como anfitrión y seguirá las normas de distanciamiento social debido a la pandemia de coronavirus. Se transmitirá por CBS y Paramount+ a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT), aunque los ganadores en los apartados de música latina se anunciarán horas antes en un evento no televisado en el que se reparten la mayoría de los premios.