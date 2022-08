Arden Cho protagoniza “Partner Track”

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate

Cuando Arden Cho avanzaba hacia las últimas etapas de su audición para la nueva serie de Netflix “Partner Track”, tenía un buen presentimiento sobre el trabajo después de una reunión por Zoom con los productores.

“Creo que fue una sesión con productores de una hora y media, bastante larga. Recuerdo que cuando terminó, una de mis mejores amigas de Hawái estaba de visita y esperando en la sala. Ella dijo: ‘¡Oh!, Ya puedo respirar. No he respirado en la última hora y media. Estoy muy nerviosa, ¿cómo te fue?’. La miré y dije: ‘Creo que tengo un trabajo, creo que conseguí este’. Afortunadamente, estaba en lo correcto”.

En “Partner Track”, que se estrena el viernes, Cho interpreta a Ingrid Yun, una abogada cuya meta es ser socia en la firma para la que trabaja y la cual se maneja como un club de chicos en Nueva York. Ella es excelente en su trabajo, pero debe enfrentar microagresiones y el favoritismo para sus compañeros de trabajo hombres y en su mayoría blancos. Las expectativas del trabajo siempre vienen primero para Ingrid, por lo que su vida personal queda en segundo plano. Con su familia, amigos y novio siempre llega tarde y se suele disculpar.

La serie está basada en una novela de Helen Wan.

Cho, quien es famosa por sus papeles en “Teen Wolf” de MTV y “Chicago Med”, dijo que entre más investigaba para su personaje, más se daba cuenta de que tenían mucho en común.

“Una vez que empecé a prepararme y realmente me adentré era como ‘Un momento, esto se trata de ser una mujer de 29 años en un punto bastante complicado de su vida’ y dije ‘Yo he hecho eso, he estado ahí’. Pensé ‘¡Oh! Conozco a esta chica ... soy esa chica’. Muy pocas veces en mi carrera me he sentido tan conectada con un proyecto. El zapato quedó a la medida”.

La creadora y coproductora ejecutiva Georgia Lee cree que Cho hace que otros se puedan sentir identificados con el personaje.

“Cuando vimos la audición de Arden, estábamos tan emocionados de ver esta gran mezcla de rudeza de acero y al mismo tiempo una dulce vulnerabilidad”, dijo Lee. “Creo que es una combinación que mucha gente podría reconocer y sentirse identificada con ello”.

Mientras busca el éxito, Ingrid gana bastante bien en la gran ciudad y tiene un gran apartamento, ropa y amigos con sus propias historias interesantes, además de dos tipos guapos compitiendo por su atención, lo que hace que la serie sea divertida de ver. Cho dijo que la gente que ya ha visto la serie, han opinado sobre el triángulo amoroso de su personaje.

“Mis agentes y mi equipo me mandan mensajes de texto y todos están como locos. Me encanta cómo se enoja la gente viéndolo, pienso ‘genial, lo logramos’ No sería un drama si no tuviéramos drama”.

