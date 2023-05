Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 628 628 628 628 —13 Jul 653¼ 653¾ 633 642¼ —11¾ Sep 665¼ 665¼ 645¼ 654¼ —11¾ Dec 683 683 662½ 671¾ —11¼ Mar 690½ 691¼ 674 683 —10½ May 694¼ 695¾ 680 688 —10½ Jul 693¾ 694¾ 680½ 688½ —9½ Sep 699½ 705 691¼ 696 —12 Dec 716¼ 716¼ 705¾ 711 —12¼ Est. sales 86,652. Mon.'s sales 108,006 Mon.'s open int 368,597 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 654¾ 654¾ 639½ 642 —14½ Jul 595 595 581 584¾ —11¾ Sep 531 531¼ 516¼ 520 —12¾ Dec 527½ 528 516¼ 519¼ —10½ Mar 537½ 537½ 526¼ 529¼ —9¾ May 542 542 532¾ 535¾ —9 Jul 545 545 536¼ 539¼ —8½ Sep 518¼ 518¼ 514½ 515 —7¼ Dec 513¼ 513¼ 507½ 511½ —3¾ Mar 516¾ 518½ 516¾ 517¾ —4½ May 519 519 519 519 —5¼ Jul 522 522 520½ 520½ —4¾ Dec 476¼ 477 473¾ 475 —2¼ Est. sales 277,857. Mon.'s sales 257,977 Mon.'s open int 1,259,705, up 8,590 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 334¾ 340 331¾ 337¾ —1½ Sep 337 340¼ 336½ 340 — ¾ Dec 348½ 348½ 344¾ 346¼ —2½ Est. sales 463. Mon.'s sales 1,057 Mon.'s open int 4,737 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1467¾ 1467¾ 1448¾ 1454¼ —14½ Jul 1432¼ 1432½ 1410½ 1415½ —18¼ Aug 1363¾ 1364½ 1343¾ 1349 —16½ Sep 1289¼ 1289¼ 1270¼ 1277½ —14 Nov 1271½ 1271½ 1250½ 1256¼ —16¼ Jan 1278 1278½ 1260½ 1266½ —14¾ Mar 1279½ 1279½ 1264 1269½ —13 May 1281½ 1282½ 1270 1275¼ —11½ Jul 1285 1285¼ 1273½ 1277¼ —12 Aug 1266 1266 1266 1266 —11 Nov 1230 1230 1218¾ 1223½ —10 May 1206¾ 1206¾ 1206¾ 1206¾ —10½ Jul 1213 1213 1213 1213 —9 Est. sales 146,589. Mon.'s sales 162,002 Mon.'s open int 614,942, up 5,226