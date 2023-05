Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 612 612¾ 596½ 596½ —7¼ Jul 620 626½ 609½ 610 —8¼ Sep 631¾ 637¾ 621 621½ —8½ Dec 648½ 655¾ 638½ 639¼ —8½ Mar 667½ 668 651¼ 652 —8½ May 674½ 674½ 658 658½ —8½ Jul 673¾ 673¾ 658 659¾ —7½ Sep 680¼ 680¼ 670 670 —8 Dec 696¾ 697½ 685½ 687 —6½ Est. sales 87,153. Mon.'s sales 94,159 Mon.'s open int 372,036, up 6,618 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 641¾ 652 638½ 642 +2½ Jul 584½ 590½ 580¼ 580¾ —3¾ Sep 523½ 528 517½ 520 —3¾ Dec 525 530¼ 519 519½ —5¾ Mar 535 540¼ 529¼ 529¾ —5½ May 541 546½ 536¼ 536¼ —5½ Jul 545½ 550¼ 540 540½ —5½ Sep 527 527 520 520 —5¼ Dec 521 524 514 514½ —6 Mar 525¼ 525¼ 522¾ 522¾ —4¾ May 528 528 524 524 —5¼ Dec 486 486 481 481 —4 Est. sales 259,974. Mon.'s sales 295,568 Mon.'s open int 1,220,061, up 12,827 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 297¼ 297½ 297¼ 297½ +2¾ Jul 308¾ 309¼ 302¾ 303½ —1¼ Sep 311½ 311½ 311½ 311½ —1 Dec 323 325½ 322¾ 323¾ +1 Mar 334¾ 334¾ 334¾ 334¾ +¾ Est. sales 164. Mon.'s sales 363 Mon.'s open int 5,122, up 66 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1460 1467 1442¾ 1442¾ —12 Jul 1427 1440 1413½ 1414½ —13 Aug 1370¼ 1381½ 1360¾ 1361½ —9 Sep 1296¼ 1305¼ 1288¾ 1290 —5 Nov 1275 1284 1265¼ 1267¾ —7¼ Jan 1284¼ 1293 1274¾ 1277 —7¼ Mar 1284¾ 1294 1277¼ 1279¼ —5¾ May 1290 1298½ 1282½ 1284 —5¼ Jul 1294¼ 1301¾ 1286¼ 1288½ —4 Sep 1255 1255 1255 1255 +9½ Nov 1233¾ 1241½ 1229¾ 1229¾ —2¾ Nov 1163½ 1163½ 1158½ 1158½ Est. sales 155,254. Mon.'s sales 133,758 Mon.'s open int 600,219