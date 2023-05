CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 661¾ 664¼ 642½ 645¾ —15 Sep 673½ 675½ 654¾ 658 —14 Dec 689½ 691 671½ 674½ —13½ Mar 702¼ 702¼ 684¼ 686¾ —12¾ May 705½ 705½ 690¾ 692¼ —12½ Jul 705¾ 705¾ 693¼ 693¾ —9¾ Sep 709½ 709½ 703 703½ —8¾ Dec 722¾ 726 712¾ 713¾ —12¾ Est. sales 48,259. Mon.'s sales 99,202 Mon.'s open int 372,832 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 592 593 582¼ 584½ —8 Sep 518 520 509¼ 511 —7 Dec 515¼ 517½ 506½ 508¼ —6¾ Mar 525 527¼ 517¼ 518½ —6¾ May 531¾ 533¼ 523¾ 525 —6¼ Jul 534¾ 536¾ 527¼ 527¼ —7½ Sep 512 512 506 506 —6¼ Dec 506 508 498¾ 500½ —6¼ Sep 486¾ 486¾ 486¾ 486¾ +10¾ Dec 473 473 467¾ 467¾ —3¾ Est. sales 115,353. Mon.'s sales 317,919 Mon.'s open int 1,292,528 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 340¼ 344 338½ 339 —1¾ Sep 347¼ 347¼ 346¾ 346¾ — ½ Dec 357½ 357½ 355 355 —1 Est. sales 351. Mon.'s sales 590 Mon.'s open int 4,718, up 78 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1400 1401¾ 1366¼ 1373 —27¾ Aug 1326½ 1328¾ 1300 1305½ —22¾ Sep 1250½ 1251 1228¾ 1232½ —20¼ Nov 1230 1232 1209½ 1212½ —18¾ Jan 1239¼ 1241½ 1219¾ 1222¾ —18½ Mar 1243 1244¼ 1223¾ 1226¾ —17¾ May 1248 1248¾ 1229½ 1232¼ —17½ Jul 1251½ 1252¾ 1235¼ 1235¼ —18¾ Nov 1202 1204 1187¼ 1187¼ —17½ Nov 1139 1139 1139 1139 —9¾ Est. sales 107,344. Mon.'s sales 177,692 Mon.'s open int 640,487, up 6,040 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 49.69 49.77 47.80 47.93 —1.76 Aug 49.60 49.65 47.76 47.95 —1.65 Sep 49.31 49.32 47.52 47.71 —1.60 Oct 48.82 48.88 47.13 47.26 —1.62 Dec 48.62 48.64 46.83 46.98 —1.64 Jan 48.46 48.46 46.77 46.88 —1.61 Mar 48.25 48.25 46.67 46.78 —1.56 May 48.09 48.09 46.75 46.75 —1.50 Jul 47.55 47.66 46.68 46.68 —1.52 Aug 46.73 46.95 46.73 46.95 —1.06 Sep 46.54 46.54 46.54 46.54 —1.25 Oct 46.23 46.23 46.23 46.23 —1.25 Dec 46.79 46.79 46.23 46.25 —1.16 Est. sales 93,077. Mon.'s sales 146,359 Mon.'s open int 510,484, up 3,618 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 430.70 430.90 425.10 428.20 —2.70 Aug 423.20 423.50 418.80 421.20 —2.10 Sep 410.90 411.30 407.70 409.80 —1.20 Oct 398.50 398.50 395.90 397.60 —1.30 Dec 395.00 395.10 391.90 393.90 —1.30 Jan 392.40 392.40 389.50 391.60 —1.00 Mar 386.00 386.00 383.10 384.60 —1.50 May 382.00 382.10 379.50 381.60 —.80 Jul 381.50 381.50 379.00 379.10 —2.70 Aug 378.00 378.00 378.00 378.00 —1.30 Sep 375.20 375.20 375.20 375.20 —.80 Est. sales 56,947. Mon.'s sales 135,522 Mon.'s open int 466,311, up 5,126