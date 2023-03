CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 708½ 708½ 695½ 697¼ —13¼ Jul 718¼ 718¼ 704¾ 707 —12½ Sep 726 726 715 716¾ —12 Dec 742 742 729 731 —11½ Mar 746 747½ 739½ 741¾ —10¼ May 747 747¼ 740½ 744½ —8¾ Jul 725 725 720¾ 721½ —9½ Dec 722¼ 722¼ 722¼ 722¼ —13¼ Est. sales 37,999. Fri.'s sales 97,070 Fri.'s open int 364,810 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 633 633½ 625 630½ —3¾ Jul 616 616¾ 608¼ 613½ —4¼ Sep 566 567½ 561½ 565¾ —3 Dec 560 560 554½ 558 —3¼ Mar 568 569 563½ 567¼ —2¾ May 574¼ 574¼ 570 572 —3¼ Jul 573½ 574½ 571 572¾ —4½ Sep 548 548 545¼ 546½ —2 Dec 537¾ 538½ 535¾ 537 — ¾ Dec 492 492 492 492 — ¼ Est. sales 83,815. Fri.'s sales 247,476 Fri.'s open int 1,346,712, up 7,287 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 345¾ 351 345¼ 351 +3 Jul 347½ 347½ 347½ 347½ +¼ Sep 350¾ 350¾ 350¾ 350¾ —1 Dec 359¼ 362 359¼ 362 +1¾ Est. sales 75. Fri.'s sales 135 Fri.'s open int 4,625, up 29 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1473 1478¼ 1462 1473¾ —2¾ Jul 1458 1463¼ 1442¾ 1455¼ —6 Aug 1416¾ 1420½ 1400¾ 1412¼ —6½ Sep 1345 1349 1330 1341¾ —6 Nov 1311 1315¾ 1296½ 1308¼ —5¼ Jan 1316¾ 1318¼ 1301¾ 1314½ —3¾ Mar 1308 1314 1295 1308¼ —3¾ May 1305¾ 1310½ 1298¾ 1310½ —2½ Jul 1306½ 1306½ 1306 1306 —9¼ Nov 1258¼ 1258¼ 1249¼ 1257½ —3½ Nov 1186½ 1186½ 1186½ 1186½ +¼ Est. sales 120,641. Fri.'s sales 219,525 Fri.'s open int 699,223, up 1,309 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 57.33 58.39 56.04 58.11 +.65 Jul 57.37 58.40 56.05 58.15 +.67 Aug 56.83 57.81 55.56 57.51 +.57 Sep 56.30 57.18 55.08 57.01 +.62 Oct 55.70 56.55 54.56 56.34 +.56 Dec 55.29 56.20 54.12 55.99 +.55 Jan 54.73 55.96 53.98 55.78 +.55 Mar 54.72 55.78 53.92 55.76 +.66 Est. sales 66,527. Fri.'s sales 125,211 Fri.'s open int 452,786 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 465.00 468.00 457.50 459.50 —6.50 Jul 458.10 461.30 450.50 452.40 —6.80 Aug 445.20 447.90 437.80 440.00 —6.00 Sep 429.20 431.30 422.30 424.20 —5.30 Oct 417.60 419.10 410.80 412.30 —4.90 Dec 413.70 416.00 407.90 409.10 —5.30 Jan 409.10 409.60 402.80 403.80 —4.90 Mar 398.10 398.10 391.20 392.70 —4.60 May 389.80 389.80 385.70 386.60 —4.80 Jul 388.50 388.50 385.50 385.50 —4.00 Dec 372.20 372.20 372.20 372.20 —.50 Est. sales 59,222. Fri.'s sales 144,494 Fri.'s open int 433,106