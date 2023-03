CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 698¾ 698¾ 696¾ 696¾ —4½ May 714¾ 715½ 706¼ 711½ —1¼ Jul 722 722¾ 714¾ 719¾ Sep 733¼ 733¼ 725 731 +¾ Dec 748½ 748¾ 741¼ 747 +¾ Mar 760 760¼ 753¼ 760¼ +2½ May 760¼ 760¼ 756½ 756½ —4¼ Jul 744 744¼ 744 744¼ —1 Sep 743¼ 743¼ 742¼ 742¼ —2¾ Est. sales 33,979. Thu.'s sales 79,178 Thu.'s open int 347,555, up 1,147 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 639¾ 645½ 638¼ 645½ +7¾ May 634 639½ 632¼ 639 +5¼ Jul 623¾ 628¼ 622¼ 627¾ +3¾ Sep 582¾ 584¾ 581 583½ +¼ Dec 570 571¼ 567¾ 570 — ½ Mar 577¾ 579¼ 575¾ 578¼ — ¼ May 583¾ 584 580¼ 583 — ¼ Jul 584¼ 584¼ 582½ 584 — ½ Sep 553 553 553 553 — ¼ Dec 541½ 542¼ 538¾ 540¾ —1½ Dec 494¾ 494¾ 494¼ 494¼ —2¾ Dec 476 476 476 476 —1¾ Est. sales 93,105. Thu.'s sales 314,778 Thu.'s open int 1,272,069, up 11,646 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 332½ 334¾ 330¼ 330¾ —2¾ Jul 338 338 334¾ 334¾ —1¾ Dec 352 352 351 351 —1¾ Est. sales 140. Thu.'s sales 424 Thu.'s open int 4,317, up 118 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1519½ 1532¼ 1519¼ 1531¾ +12 May 1509¼ 1519 1507¼ 1517¼ +8 Jul 1496¾ 1505¾ 1495¼ 1504¼ +6¼ Aug 1461¾ 1469¾ 1460¼ 1468½ +6 Sep 1397¼ 1403½ 1395½ 1402¼ +5 Nov 1366½ 1372 1365½ 1370¾ +3¼ Jan 1372 1376¾ 1371 1376 +3¼ Mar 1362¾ 1366¾ 1362¾ 1366¾ +3¾ May 1359½ 1364½ 1359½ 1363 +3½ Jul 1359¼ 1364 1359¼ 1364 +4 Nov 1290¾ 1292¾ 1290¾ 1292¾ +2 Est. sales 73,425. Thu.'s sales 184,058 Thu.'s open int 677,662, up 1,122 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 60.93 60.93 60.67 60.71 —.68 May 61.72 62.15 61.00 61.25 —.65 Jul 61.55 61.83 60.76 60.97 —.61 Aug 60.82 61.13 60.15 60.32 —.56 Sep 60.19 60.46 59.55 59.68 —.52 Oct 59.50 59.78 58.93 59.03 —.44 Dec 59.19 59.49 58.61 58.79 —.37 Jan 58.96 59.14 58.43 58.48 —.44 Mar 58.67 58.67 58.27 58.27 —.36 Est. sales 45,370. Thu.'s sales 146,456 Thu.'s open int 431,176 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 489.70 497.30 488.10 497.30 +8.00 May 472.80 481.80 471.00 480.30 +8.00 Jul 464.90 471.90 462.40 470.70 +7.10 Aug 450.90 458.00 449.60 457.00 +6.10 Sep 435.10 440.70 433.30 439.90 +5.00 Oct 421.80 426.30 420.50 426.00 +4.40 Dec 419.80 423.40 417.90 422.60 +3.50 Jan 414.20 418.10 414.00 417.90 +3.70 Mar 405.30 408.40 405.30 408.30 +3.20 Dec 380.00 380.00 380.00 380.00 +1.10 Est. sales 51,707. Thu.'s sales 109,210 Thu.'s open int 430,176, up 5,322