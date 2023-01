CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 753 762½ 746¾ 747½ —2½ May 762¼ 771 756½ 756¾ —2 Jul 763½ 771¼ 757½ 758 —2 Sep 768½ 776¾ 764¾ 765¾ —1 Dec 782¾ 788½ 778 781¾ +2½ Mar 793 796¾ 787 787¼ — ½ May 791 795 788 791¼ +3½ Jul 776 776 774¼ 775 +2 Est. sales 42,408. Fri.'s sales 66,100 Fri.'s open int 344,386 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 685 687¼ 679¼ 679¾ —3¼ May 681¼ 684 677 677¾ —2¼ Jul 667 670 663¾ 664½ —1¼ Sep 604¾ 607½ 603¼ 603¾ +¼ Dec 588 591½ 587 588¼ +1 Mar 594¾ 598 594¼ 596 +1¾ May 597½ 600 597½ 599 +2 Jul 598 598¾ 597¼ 597½ +1¾ Sep 558½ 565¼ 558½ 565¼ +9¼ Dec 546½ 550 546½ 549½ +3¾ Dec 502 505¾ 501¼ 505¾ +4¼ Dec 479 479 462 462 —18 Est. sales 114,048. Fri.'s sales 304,223 Fri.'s open int 1,295,750, up 3,696 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 387¾ 396 387¾ 394¾ +6½ May 381½ 388¾ 381½ 387¾ +6¼ Jul 383¾ 383¾ 383¾ 383¾ +2¼ Dec 383 386 383 386 +3¾ Est. sales 261. Fri.'s sales 515 Fri.'s open int 3,347 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1516¼ 1535½ 1516¼ 1523¾ +14¼ May 1510½ 1529½ 1510½ 1519½ +15 Jul 1501 1519¾ 1501 1511¾ +15¾ Aug 1466½ 1478¼ 1464½ 1471¼ +14½ Sep 1393 1403¾ 1390 1400 +14¼ Nov 1355 1368¾ 1354¼ 1364¼ +13 Jan 1360¼ 1371½ 1358 1369¾ +15 Mar 1357¼ 1362 1356½ 1359¾ +13½ May 1356½ 1356½ 1353¾ 1354¾ +12¾ Jul 1347½ 1354¾ 1347½ 1354¾ +13¼ Nov 1286¾ 1294¾ 1286¾ 1293¼ +12¼ Nov 1236 1236 1236 1236 +2¼ Est. sales 102,603. Fri.'s sales 179,231 Fri.'s open int 673,879, up 2,866 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 60.67 61.67 60.67 61.12 +.50 May 60.89 61.85 60.87 61.35 +.53 Jul 60.86 61.77 60.86 61.29 +.51 Aug 60.84 61.40 60.65 60.91 +.43 Sep 60.47 60.97 60.29 60.46 +.35 Oct 60.46 60.46 60.02 60.16 +.46 Dec 59.51 60.34 59.51 59.82 +.29 Jan 60.00 60.09 59.57 59.83 +.49 Jul 59.50 59.50 59.50 59.50 +.64 Dec 58.60 58.60 58.60 58.60 +.45 Est. sales 68,339. Fri.'s sales 127,686 Fri.'s open int 416,333, up 5,680 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 475.80 486.60 475.30 480.90 +7.40 May 461.30 470.90 461.30 466.30 +6.90 Jul 451.70 459.30 451.20 455.60 +6.10 Aug 436.40 441.30 434.10 438.60 +5.70 Sep 416.80 420.90 414.00 418.30 +4.60 Oct 398.40 402.80 397.80 401.70 +4.20 Dec 398.70 401.10 395.30 399.10 +4.00 Jan 393.10 397.10 393.10 396.10 +4.30 Mar 390.10 390.20 390.10 390.20 +4.50 May 382.80 382.80 382.80 382.80 +.70 Dec 361.80 369.00 360.60 369.00 +4.60 Est. sales 49,929. Fri.'s sales 94,971 Fri.'s open int 420,722, up 3,715