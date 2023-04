CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 699 699 680¾ 681¾ —16¼ Jul 709¼ 710 692 692¾ —16¾ Sep 719¾ 719¾ 702¾ 703¾ —15½ Dec 734½ 735¼ 719 719¾ —15 Mar 743¾ 744 728½ 729½ —14¾ May 740½ 743½ 730¾ 731½ —14¾ Jul 730¼ 730¼ 716½ 716½ —14¾ Sep 732½ 732½ 718¾ 718¾ —14 Dec 725¼ —13¾ Mar 730¼ —13¾ May 729½ —13¾ Jul 724¼ —13¾ Est. sales 134,913. Tue.'s sales 128,988 Tue.'s open int 378,531 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 675¾ 680 671 672¼ —5¼ Jul 643½ 644 636 636½ —8 Sep 577 577 567¾ 568½ —8¾ Dec 571 571¼ 562¼ 563 —8 Mar 578 578¾ 570¾ 571¼ —7¾ May 583¾ 583¾ 575¾ 576¼ —7½ Jul 584½ 584¾ 577 578 —7¼ Sep 555¼ 557 552¾ 553¼ —4¼ Dec 546½ 547¾ 543¾ 544¼ —3½ Mar 553½ 555¼ 551½ 551½ —3 May 553½ —2 Jul 555 555 551¾ 551¾ —3¼ Sep 510 —3¼ Dec 499 499 496¾ 496¾ —1¼ Jul 499 — ½ Dec 479½ 479½ 477¼ 477¼ +¼ Est. sales 367,039. Tue.'s sales 327,768 Tue.'s open int 1,319,551, up 1,215 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 347 352¾ 344½ 347¼ — ¼ Jul 341¼ 345½ 338 341½ —1 Sep 344¼ 349¾ 344¼ 347¾ +½ Dec 358 359¼ 357¾ 358½ +1¼ Mar 367 367 365¼ 365¼ +½ May 372 +¼ Jul 364½ +¼ Sep 359¾ +¼ Dec 359¾ +¼ Mar 361¼ +¼ Jul 344¾ +¼ Sep 360½ +¼ Est. sales 562. Tue.'s sales 562 Tue.'s open int 4,912 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1517¼ 1521½ 1506 1506½ —12¾ Jul 1488¾ 1493¼ 1477½ 1478¾ —12¼ Aug 1434½ 1436 1422 1423¼ —12¾ Sep 1350¼ 1351½ 1334 1336¼ —15 Nov 1318 1319¾ 1306 1308½ —11 Jan 1325½ 1325½ 1312½ 1315¼ —10¾ Mar 1314 1318¼ 1306¼ 1310 —9¾ May 1318¾ 1319 1307¼ 1311¼ —9¼ Jul 1314½ 1316¼ 1309¼ 1313¼ —8¾ Aug 1300¾ —8¾ Sep 1263¼ —8¾ Nov 1251¾ 1251¾ 1240¾ 1245¾ —6½ Jan 1246¼ —6½ Mar 1235 —6½ May 1224 1227 1224 1226¾ —6½ Jul 1228¼ 1231½ 1228¼ 1231½ —4¾ Aug 1220¾ —4¾ Sep 1200½ —4¾ Nov 1169 —6¼ Jul 1165 —6¼ Nov 1120 1120 1113¾ 1113¾ —6¼ Est. sales 267,412. Tue.'s sales 235,934 Tue.'s open int 683,161 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 55.36 56.06 54.60 55.02 —.34 Jul 55.53 56.20 54.75 55.16 —.37 Aug 55.23 55.82 54.47 54.79 —.43 Sep 54.82 55.34 54.07 54.35 —.47 Oct 54.29 54.77 53.59 53.81 —.50 Dec 54.11 54.44 53.24 53.50 —.50 Jan 53.52 54.22 53.15 53.29 —.54 Mar 53.73 54.07 52.96 53.14 —.54 May 53.05 53.93 53.00 53.03 —.56 Jul 53.19 53.68 53.00 53.00 —.56 Aug 53.10 53.10 52.85 52.85 —.56 Sep 52.65 —.57 Oct 53.00 53.00 52.36 52.36 —.57 Dec 53.07 53.07 52.25 52.25 —.61 Jan 52.16 —.60 Mar 52.00 —.60 May 52.01 —.59 Jul 52.05 —.59 Aug 52.02 —.59 Sep 52.02 —.60 Oct 51.85 —.60 Dec 51.87 —.58 Jul 51.78 —.58 Oct 51.77 —.58 Dec 51.63 —.58 Est. sales 130,061. Tue.'s sales 125,480 Tue.'s open int 479,920 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 460.70 462.20 453.50 454.40 —6.70 Jul 458.00 459.40 451.10 452.00 —6.60 Aug 446.70 448.40 441.40 442.20 —5.60 Sep 431.30 432.60 427.20 428.50 —3.60 Oct 419.40 420.80 415.60 418.60 —1.20 Dec 416.40 418.20 413.10 416.40 —.70 Jan 413.10 414.70 409.60 413.20 —.50 Mar 403.40 404.60 399.90 404.00 —.10 May 397.00 399.00 394.60 398.40 —.10 Jul 396.80 396.80 393.00 396.50 —.40 Aug 392.30 392.90 389.60 392.90 —.20 Sep 388.00 388.50 384.40 388.50 —.10 Oct 378.50 382.40 378.50 382.40 +.20 Dec 380.00 381.90 378.60 381.90 +.60 Jan 380.40 +.90 Mar 377.50 +.90 May 377.10 +.90 Jul 377.10 +.90 Aug 375.00 +.90 Sep 371.00 +.90 Oct 370.20 +.90 Dec 369.40 +.90 Jul 367.90 +.90 Oct 367.90 +.90 Dec 362.30 +.90 Est. sales 154,181. Tue.'s sales 145,473 Tue.'s open int 454,299, up 537