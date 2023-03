CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 660½ 672¼ 660½ 672¼ +5½ May 682 696 667¼ 684½ +5¼ Jul 692½ 706¼ 678¼ 695½ +5½ Sep 703¼ 717¼ 690 706½ +5½ Dec 720½ 732½ 706½ 722½ +5¼ Mar 732½ 744 718¼ 734 +5 May 726¾ 744 722¼ 738¼ +4¾ Jul 706 730 705 721½ +4½ Sep 722¾ +4¾ Dec 730 +4½ Mar 736¾ +4½ May 728¾ +4½ Jul 692¾ +4½ Est. sales 115,949. Fri.'s sales 106,669 Fri.'s open int 378,336, up 521 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 622¼ 629 622¼ 624½ +¼ May 619 620¼ 608½ 613½ —3¾ Jul 608 609 598 603 —3½ Sep 566¾ 568 558½ 563¾ —1¾ Dec 558¾ 561½ 552½ 557¼ — ½ Mar 567½ 569½ 561¼ 565¾ — ½ May 572¼ 574½ 565¼ 571 — ¼ Jul 573¾ 576½ 568¾ 573 — ¼ Sep 544¾ 547¾ 544¾ 547¼ +3¼ Dec 534¾ 537½ 530¾ 537½ +3¾ Mar 542½ 543½ 542½ 543½ +3½ May 545¼ +3¼ Jul 546 +3¾ Sep 510¼ +3¾ Dec 493¾ 494¼ 492½ 494¼ +3¾ Jul 499¾ +3¾ Dec 478½ +3¾ Est. sales 267,377. Fri.'s sales 271,377 Fri.'s open int 1,328,565, up 9,044 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 349¾ 349¾ 345¾ 345¾ +2¾ May 348 349¾ 342¾ 348 +1¼ Jul 349 349¾ 343 348 +1 Sep 351½ +¾ Dec 360 362½ 359¾ 361 Mar 362½ May 379 Jul 371½ Sep 374¾ Dec 374¾ Jul 359¾ Sep 375½ Est. sales 276. Fri.'s sales 254 Fri.'s open int 4,580 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1521¾ 1524¾ 1500 1500 —13 May 1514¾ 1516½ 1491 1491¼ —15¾ Jul 1501¾ 1504 1478¾ 1479 —15¾ Aug 1465¼ 1465¾ 1440¼ 1440¾ —17¼ Sep 1397¾ 1399½ 1371½ 1372¼ —18¼ Nov 1363½ 1366 1338½ 1339¼ —18¼ Jan 1365¼ 1369 1343¾ 1344¼ —17¾ Mar 1355¾ 1360¾ 1336¼ 1336¾ —16½ May 1359¾ 1359¾ 1336½ 1336¾ —15¼ Jul 1346¼ 1347½ 1339½ 1339¾ —13¾ Aug 1324¾ —13¾ Sep 1296½ —9½ Nov 1298½ 1299¾ 1282¾ 1285½ —7½ Jan 1299 1299 1286¾ 1286¾ —7¼ Mar 1279 —7¼ May 1274¼ —7¼ Jul 1282¼ —7¼ Aug 1271½ —7¼ Sep 1251¼ —7¼ Nov 1211¾ 1211¾ 1210 1210 —3 Jul 1206 —3 Nov 1175½ —3 Est. sales 212,431. Fri.'s sales 187,669 Fri.'s open int 703,056, up 3,101 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 55.34 —.76 May 56.83 57.24 55.36 55.86 —.75 Jul 57.00 57.43 55.58 56.00 —.77 Aug 56.64 57.04 55.27 55.65 —.78 Sep 56.47 56.47 54.91 55.27 —.78 Oct 55.67 55.97 54.51 54.82 —.79 Dec 55.84 55.89 54.32 54.62 —.78 Jan 55.50 55.56 54.23 54.50 —.76 Mar 55.41 55.55 54.28 54.42 —.69 May 54.98 54.98 54.45 54.45 —.64 Jul 54.89 54.89 54.48 54.55 —.61 Aug 54.65 54.65 54.46 54.46 —.59 Sep 54.40 54.40 54.33 54.33 —.58 Oct 54.10 —.53 Dec 54.57 54.57 54.06 54.08 —.53 Jan 53.98 —.53 Mar 53.74 —.53 May 53.67 —.51 Jul 53.67 —.51 Aug 53.64 —.51 Sep 53.63 —.50 Oct 53.56 —.50 Dec 53.52 —.49 Jul 53.43 —.49 Oct 53.42 —.49 Dec 53.28 —.49 Est. sales 132,242. Fri.'s sales 180,591 Fri.'s open int 461,609, up 6,254 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 502.00 502.00 492.20 492.20 —6.60 May 487.50 490.00 478.90 479.30 —6.60 Jul 478.80 480.70 471.30 471.70 —5.50 Aug 467.40 467.70 459.80 460.10 —5.40 Sep 451.40 452.60 444.70 445.20 —5.20 Oct 438.90 439.70 433.10 433.50 —4.40 Dec 436.40 437.50 430.20 430.70 —4.20 Jan 430.00 430.80 424.20 424.80 —4.10 Mar 418.40 418.90 412.00 412.60 —4.30 May 410.10 410.10 405.40 405.40 —4.90 Jul 403.30 404.20 402.90 403.00 —4.80 Aug 398.50 —4.80 Sep 392.70 —4.50 Oct 385.60 —3.60 Dec 384.50 384.50 384.50 384.50 —3.30 Jan 382.50 —3.30 Mar 378.20 —3.30 May 374.70 —3.30 Jul 380.40 —3.30 Aug 378.30 —3.30 Sep 374.30 —3.30 Oct 377.80 —3.30 Dec 374.50 —3.30 Jul 373.00 —3.30 Oct 373.00 —3.30 Dec 367.40 —3.30 Est. sales 117,048. Fri.'s sales 105,293 Fri.'s open int 446,995