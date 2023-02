CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 740½ 741 703 708¼ —30 May 752¼ 753½ 717 721¾ —28¾ Jul 758¼ 759½ 725 729¼ —27 Sep 766½ 767¼ 734½ 738¾ —26¼ Dec 782¼ 782½ 750 753½ —25¾ Mar 789 789¾ 759¾ 763¼ —24¾ May 789 789 763 763½ —24½ Jul 749¾ 751 743¼ 743¼ —24¼ Sep 746¾ 749¾ 742½ 742½ —22½ Dec 747 —22¼ Mar 742½ —21½ May 727 729¼ 727 729¼ —20¾ Jul 715 715 693¼ 693¼ —20¾ Est. sales 152,131. Thu.'s sales 127,176 Thu.'s open int 339,893 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 660½ 662½ 649¾ 650 —10¼ May 660 662 649 649¼ —10 Jul 651 652¾ 638½ 638¾ —12 Sep 600 601 589¼ 590¾ —9¼ Dec 585½ 587 574¼ 576¼ —9¼ Mar 593½ 594¾ 582½ 584½ —8¾ May 598¼ 598¼ 587¼ 589¼ —8¾ Jul 598¾ 599½ 589½ 591¼ —8 Sep 563½ 568¾ 561¼ 561¼ —5 Dec 554¼ 556 549¼ 549¾ —5 Mar 558½ 558½ 555¾ 555¾ —4¾ May 558 —4½ Jul 562 562 558¼ 558¼ —4¼ Sep 522½ —4¼ Dec 509½ 510¼ 505 505¾ —3½ Jul 511¼ —3½ Dec 485¾ 485¾ 484¾ 484¾ —3½ Est. sales 545,731. Thu.'s sales 587,097 Thu.'s open int 1,313,804 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 372¾ 389 370¾ 379 +7¾ May 345 346¾ 341¾ 345½ +1¼ Jul 345 346¼ 344 346¼ +½ Sep 349½ 350½ 349½ 349½ —1¼ Dec 355¾ 358¾ 355½ 356 —1½ Mar 360¼ —1 May 376¾ —1 Jul 369¼ —1 Sep 385 —1 Dec 385 —1 Jul 374¼ —1 Sep 390 —1 Est. sales 614. Thu.'s sales 776 Thu.'s open int 3,980, up 109 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1536¼ 1544¼ 1526 1529 —5¼ May 1528 1536¼ 1517 1519¼ —8 Jul 1519¾ 1526½ 1506¼ 1508½ —11 Aug 1489½ 1493¾ 1474 1476½ —12 Sep 1420¼ 1423¾ 1403½ 1406 —14¾ Nov 1387 1390 1370 1374 —13¾ Jan 1392¼ 1395 1375½ 1379 —14 Mar 1379½ 1381 1365½ 1370 —11 May 1370½ 1371½ 1363¼ 1367 —9 Jul 1370¼ 1370¼ 1362½ 1367¾ —7¾ Aug 1352¼ 1352½ 1351¾ 1352½ —8½ Sep 1320 —8½ Nov 1307½ 1307½ 1295 1298 —8¾ Jan 1298¾ —8½ Mar 1290½ —8½ May 1285¾ —8½ Jul 1294¾ —8½ Aug 1284 —8½ Sep 1263¾ —8½ Nov 1215¾ —7¼ Jul 1211¾ —7¼ Nov 1181¼ —7¼ Est. sales 272,897. Thu.'s sales 55,860 Thu.'s open int 704,442 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 62.10 62.59 60.91 61.11 —.93 May 62.25 62.80 61.00 61.22 —.96 Jul 61.82 62.34 60.62 60.81 —.95 Aug 61.15 61.56 59.93 60.11 —.94 Sep 60.54 60.74 59.21 59.36 —.95 Oct 59.62 59.78 58.40 58.52 —.97 Dec 59.19 59.39 58.00 58.08 —.97 Jan 58.90 59.06 57.78 57.82 —.94 Mar 58.26 58.37 57.43 57.49 —.93 May 58.12 58.23 57.33 57.33 —.92 Jul 57.25 —.91 Aug 57.06 —.91 Sep 56.83 —.91 Oct 56.49 —.91 Dec 56.88 56.88 56.43 56.43 —.89 Jan 56.37 —.85 Mar 56.26 —.81 May 56.16 —.81 Jul 56.22 —.85 Aug 56.18 —.88 Sep 56.13 —.91 Oct 56.08 —.90 Dec 56.50 56.50 56.08 56.08 —.86 Jul 55.99 —.86 Oct 55.98 —.86 Dec 55.84 —.86 Est. sales 139,339. Thu.'s sales 146,639 Thu.'s open int 440,618 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 493.60 500.80 490.00 497.10 +4.00 May 478.50 483.90 473.80 480.00 +2.00 Jul 470.10 473.80 465.80 469.60 Aug 457.10 459.40 453.40 455.70 —1.20 Sep 440.90 442.90 437.40 438.50 —2.50 Oct 428.10 429.00 424.00 424.90 —3.20 Dec 425.50 426.70 421.30 422.10 —3.30 Jan 417.40 420.10 416.00 417.00 —2.70 Mar 406.60 408.90 405.20 406.70 —1.30 May 402.60 402.60 398.00 400.80 +.10 Jul 394.10 397.30 393.50 397.30 +.10 Aug 388.00 391.80 387.90 391.80 —.20 Sep 382.00 385.30 382.00 385.30 —.10 Oct 376.30 377.80 375.50 377.80 —.40 Dec 374.60 376.60 374.60 376.60 —.40 Jan 374.60 —.40 Mar 370.30 —.40 May 366.80 —.40 Jul 373.30 —.40 Aug 371.20 —.40 Sep 367.20 —.40 Oct 370.70 —.40 Dec 367.60 —.40 Jul 366.10 —.40 Oct 366.10 —.40 Dec 360.50 —.40 Est. sales 133,431. Thu.'s sales 123,447 Thu.'s open int 451,093