CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 764¾ 770½ 754¾ 757¼ —7½ May 775 780 765¾ 768 —7 Jul 779½ 784½ 771 773¼ —6½ Sep 785¼ 792¼ 780¼ 782¼ —6¼ Dec 801½ 805¼ 793¾ 795½ —6 Mar 809 812¾ 802¾ 804 —6 May 803¾ —6¼ Jul 789 790¼ 785 786 —5 Sep 783½ —4¾ Dec 789¾ —4¾ Mar 783½ —4¾ May 769½ —4¾ Jul 741 —4¾ Est. sales 137,513. Wed.'s sales 177,089 Wed.'s open int 362,431, up 4,269 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 678¼ 681 670¼ 670¾ —7¾ May 675¾ 678¼ 668¾ 669 —7¼ Jul 665 666¾ 658¼ 658¾ —6½ Sep 610 610½ 604 604¼ —6 Dec 595½ 596 590½ 590½ —5 Mar 602¼ 602½ 597¾ 597¾ —4¾ May 604¾ 605½ 602 602 —3¾ Jul 604¼ 604¼ 601¼ 601½ —3½ Sep 562¼ 562¾ 562 562¼ —1½ Dec 550½ 552 550¼ 550½ —1¾ Mar 559¼ 559¼ 557¾ 557¾ May 558¾ — ½ Jul 558 — ¾ Sep 522¼ — ¾ Dec 502½ 504½ 502½ 502¾ —1 Jul 508¼ —1 Dec 475¼ —1 Est. sales 409,328. Wed.'s sales 461,262 Wed.'s open int 1,320,322, up 893 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 383 388½ 378¼ 381 —5½ May 375 381¼ 369¾ 372½ —5¾ Jul 370¼ 373¼ 370 372½ —4¼ Sep 375 375¼ 373¼ 373¼ —5 Dec 375¼ 378½ 375 375½ —3¾ Mar 383¼ —1½ May 399¾ —1½ Jul 392¼ —1½ Sep 408 —1½ Dec 408 —1½ Jul 397¼ —1½ Sep 413 —1½ Est. sales 691. Wed.'s sales 401 Wed.'s open int 3,376, up 79 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1518½ 1533¾ 1512 1519¼ — ½ May 1511¾ 1526 1505¼ 1511¾ —2 Jul 1504½ 1516 1496¾ 1502¾ —3¼ Aug 1466 1475 1458¾ 1463¼ —5 Sep 1398 1405¾ 1391¼ 1395¾ —4½ Nov 1369¼ 1376 1361½ 1365¼ —5½ Jan 1374¼ 1380 1366 1369½ —5½ Mar 1366¼ 1369 1357 1360½ —4½ May 1359¾ 1359¾ 1352 1356½ —3¼ Jul 1362¼ 1362¼ 1356 1356 —3¼ Aug 1342¾ —3¼ Sep 1310½ —3¼ Nov 1298¼ 1298¾ 1288½ 1290½ —5¼ Jan 1291¼ —5 Mar 1282½ —5 May 1277¾ —5 Jul 1287¼ —5 Aug 1276½ —5 Sep 1256¼ —5 Nov 1224 1224 1219¾ 1219¾ —8¾ Jul 1215¾ —8¾ Nov 1186 —8¾ Est. sales 337,695. Wed.'s sales 365,577 Wed.'s open int 719,306, up 1,622 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 60.53 60.99 58.89 59.04 —1.54 May 60.66 61.08 59.10 59.17 —1.54 Jul 60.58 60.94 59.06 59.11 —1.52 Aug 60.27 60.54 58.75 58.81 —1.49 Sep 59.81 60.06 58.38 58.43 —1.43 Oct 59.33 59.54 57.91 57.96 —1.41 Dec 59.15 59.32 57.71 57.76 —1.38 Jan 58.84 58.97 57.58 57.61 —1.39 Mar 58.33 58.33 57.39 57.44 —1.37 May 57.45 57.50 57.37 57.37 —1.36 Jul 57.62 57.62 57.35 57.35 —1.34 Aug 57.50 57.50 57.22 57.22 —1.32 Sep 57.04 —1.32 Oct 56.72 —1.31 Dec 56.88 56.88 56.66 56.66 —1.30 Jan 56.54 —1.28 Mar 56.35 —1.28 May 56.22 —1.28 Jul 56.07 —1.28 Aug 56.02 —1.28 Sep 55.98 —1.28 Oct 55.90 —1.28 Dec 55.83 —1.28 Jul 55.74 —1.28 Oct 55.73 —1.28 Dec 55.59 —1.28 Est. sales 169,158. Wed.'s sales 168,818 Wed.'s open int 452,916 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 481.60 497.50 479.70 495.50 +13.60 May 469.00 479.10 467.60 478.00 +8.40 Jul 460.30 468.80 459.60 468.20 +6.70 Aug 445.60 452.90 444.50 452.20 +6.00 Sep 428.70 433.50 426.60 432.90 +5.10 Oct 412.70 417.80 412.00 417.30 +3.90 Dec 409.90 415.30 409.40 414.60 +3.50 Jan 407.40 411.20 405.80 410.50 +3.50 Mar 400.40 403.60 400.40 402.90 +3.80 May 399.00 399.00 398.80 398.80 +3.90 Jul 397.40 +3.80 Aug 393.90 +3.80 Sep 388.40 +3.60 Oct 380.70 +3.30 Dec 379.20 +3.30 Jan 377.20 +3.30 Mar 372.90 +3.30 May 369.40 +3.30 Jul 375.90 +3.30 Aug 373.80 +3.30 Sep 369.80 +3.30 Oct 373.30 +3.30 Dec 371.20 +3.30 Jul 369.70 +3.30 Oct 369.70 +3.30 Dec 364.10 +3.30 Est. sales 206,450. Wed.'s sales 176,632 Wed.'s open int 434,474