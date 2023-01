Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 742½ 755¾ 728¾ 751 +7¼ May 750 762¾ 737½ 758¼ +6¼ Jul 752½ 764¼ 739¼ 760 +6¼ Sep 759½ 770¾ 747 766¾ +6 Dec 772 784¼ 761¾ 780½ +5¾ Mar 781¼ 791¾ 772 790¼ +6¼ May 782 789½ 773 789½ +3¾ Jul 762½ 773 762½ 773 +½ Est. sales 63,810. Fri.'s sales 76,190 Fri.'s open int 341,288 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 671½ 684¼ 668¾ 683¼ +8¼ May 670¼ 681½ 667½ 681 +7¼ Jul 660½ 671¾ 658½ 671 +7¼ Sep 611½ 618¾ 610 618 +3¾ Dec 595¾ 603½ 594 603 +4½ Mar 602¼ 610 601 609 +3¾ May 604¾ 611¼ 604¾ 611¼ +3¼ Jul 606 609 606 608½ +2¾ Dec 551 556 551 555¾ +3 Mar 561 561 561 561 +2 Dec 503¼ 507½ 502¾ 507½ +3¼ Est. sales 245,699. Fri.'s sales 305,783 Fri.'s open int 1,232,039, up 11,418 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 362 372¼ 361½ 370 +6 May 364¼ 366¼ 363¼ 364¼ +5½ Jul 359¼ 367¾ 359¼ 367 +7¾ Est. sales 364. Fri.'s sales 355 Fri.'s open int 3,748 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1518¾ 1539½ 1512½ 1535¾ +8 May 1518¾ 1537¼ 1513½ 1534¼ +7 Jul 1518¼ 1533¾ 1512 1531 +6 Aug 1482¾ 1496¼ 1477¾ 1493¾ +4 Sep 1418 1426¼ 1412¾ 1423¾ —1½ Nov 1386 1394 1380½ 1391 —2 Jan 1388¼ 1395¾ 1382½ 1393 —1¾ Mar 1372 1382¼ 1371¾ 1379¾ —1½ May 1366¼ 1373½ 1366¼ 1373½ — ½ Jul 1367¼ 1369¼ 1365½ 1366¾ —5¾ Nov 1304½ 1304½ 1296¾ 1298½ —7½ Est. sales 181,707. Fri.'s sales 199,354 Fri.'s open int 646,126, up 11,049