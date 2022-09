Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 827¾ 896 825½ 891¾ +61¼ Mar 843 909½ 842¾ 906¼ +59¾ May 852¾ 916½ 852¾ 913 +57¼ Jul 853¾ 906½ 852 903½ +52¾ Sep 853 905½ 853 903 +50 Dec 858 908¾ 858 905¾ +46¾ Mar 860¼ 900 857 900 +42 May 882½ 882½ 881 881 +30 Est. sales 87,634. Mon.'s sales 67,384 Mon.'s open int 285,024, up 581 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 677¾ 693¼ 677½ 691¼ +13 Mar 683 697¾ 682¾ 695¾ +12¼ May 684 697¾ 683¾ 696 +11¾ Jul 677¾ 692 677¾ 690 +11½ Sep 635 646¾ 635 645½ +10¼ Dec 621 633½ 621 632 +10 Mar 630½ 640 630½ 639½ +10¾ May 642 642 642 642 +11 Jul 636 636½ 636 636½ +8½ Sep 578 578 578 578 +2½ Dec 568 573 568 573 +8½ Dec 534 534 534 534 +2¼ Est. sales 153,888. Mon.'s sales 162,269 Mon.'s open int 1,322,701, up 2,134 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 401¼ 417 401¼ 412¼ +10 Mar 408¼ 417 407¾ 417 +12 Est. sales 304. Mon.'s sales 222 Mon.'s open int 3,795 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1461¾ 1485½ 1450¾ 1478¾ +17½ Jan 1467¾ 1491 1457½ 1484¾ +17¼ Mar 1469½ 1492½ 1459 1485¾ +16½ May 1471¼ 1494 1461 1487 +15¾ Jul 1469 1491¼ 1460¼ 1485¾ +16¼ Aug 1450¾ 1467½ 1439¼ 1461¾ +14½ Sep 1398 1419¼ 1393¾ 1417 +15 Nov 1381½ 1395¾ 1374½ 1393½ +10¾ Jan 1377¼ 1377¼ 1377¼ 1377¼ —8 Nov 1297 1309 1295 1309 +13½ Est. sales 152,748. Mon.'s sales 147,993 Mon.'s open int 653,097, up 1,491