Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 774 790¼ 752 764½ —10¼ Dec 793 809¼ 771½ 784 —10 Mar 812¾ 828 791¾ 803¼ —9½ May 816¾ 837½ 803 814 —9¼ Jul 819 834¾ 801 811¾ —9½ Sep 815¼ 835¼ 803½ 813½ —10½ Dec 820½ 840 808¼ 817 —12 Mar 825¼ 825¼ 812¼ 812¼ —13 Jul 769 769 760 760 —20¼ Est. sales 98,061. Tue.'s sales 90,220 Tue.'s open int 316,244, up 3,733 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 587 597 583 589¼ —2 Dec 590 599¾ 587½ 594¼ Mar 597¼ 607¼ 595 602¼ +½ May 602 611½ 599½ 606½ +¼ Jul 603½ 613 601 607¾ Sep 575 584¾ 574 578¼ —2 Dec 567 573¼ 564 569¼ — ½ Mar 579¼ 579¼ 571¾ 576¾ — ½ May 577¼ 579½ 576¾ 579½ —1¼ Jul 575 575 575 575 —4¼ Dec 530 535 530 530½ —4 Est. sales 316,813. Tue.'s sales 284,321 Tue.'s open int 1,347,894, up 14,307 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 416¾ 434¾ 410¼ 414½ —6½ Dec 411½ 428 393½ 397¼ —18¾ Mar 416½ 418 398½ 398½ —15¼ May 412 412 412 412 +¾ Est. sales 214. Tue.'s sales 215 Tue.'s open int 2,592, up 21 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1569¾ 1586¾ 1545¾ 1550 —19¼ Sep 1405 1431 1390 1400¼ —15½ Nov 1375¾ 1406¼ 1356 1366½ —20 Jan 1386 1413¼ 1364 1374¾ —19 Mar 1384¾ 1412¾ 1365¼ 1376 —18 May 1383¼ 1411¼ 1365¾ 1375¾ —17¾ Jul 1380 1407½ 1362¾ 1372¾ —17 Aug 1379¾ 1379¾ 1341¼ 1341¼ —23¼ Sep 1316¼ 1318¼ 1301¾ 1304 —12¾ Nov 1296½ 1315 1273¾ 1281½ —19¼ May 1282 1282 1282 1282 —10¾ Nov 1192 1192 1192 1192 —2¼ Est. sales 169,285. Tue.'s sales 159,599 Tue.'s open int 572,925