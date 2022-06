Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1074½ 1081¼ 1053 1071 — ¼ Sep 1084¾ 1095 1066¾ 1085 +¼ Dec 1099¾ 1107¼ 1078¾ 1097¼ Mar 1112¼ 1116 1088¾ 1107 +¼ May 1113½ 1118½ 1093¼ 1111¼ Jul 1090¾ 1100 1073¾ 1089¾ —3½ Sep 1068 1079 1064 1077¾ —3½ Dec 1072½ 1074¾ 1053¾ 1067¼ —4¼ Mar 1049¼ 1049¼ 1049¼ 1049¼ —6½ May 1026¾ 1026¾ 1022½ 1022½ —14¼ Jul 968¼ 990¼ 968¼ 990 +11½ Est. sales 80,729. Thu.'s sales 158,215 Thu.'s open int 333,955 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 772¼ 781 765¾ 771 —2 Sep 728 737 722¾ 730¼ +1 Dec 715½ 723¾ 710¼ 718 +1¼ Mar 719¾ 728 715 722½ +1¼ May 721¾ 728 716½ 723½ +1 Jul 717¼ 725 712¾ 720 +1½ Sep 667 671 662 670¼ +1¼ Dec 645¾ 651 640½ 649 +1½ Mar 651 656¼ 646¼ 656¼ +3 May 653 654½ 653 654½ +½ Jul 653 653 653 653 +1¾ Dec 573½ 580¼ 573½ 580¼ +2¾ Dec 548½ 555 548½ 555 +5¼ Est. sales 253,049. Thu.'s sales 529,976 Thu.'s open int 1,540,579 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 669¾ 670 649 651½ —16 Sep 632 632½ 610 622½ —11 Dec 628½ 628½ 610 610½ —20¾ Est. sales 266. Thu.'s sales 198 Thu.'s open int 3,137, up 7 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1770½ 1775½ 1742¾ 1745¼ —23¾ Aug 1680¾ 1685¼ 1658 1660 —19¾ Sep 1600½ 1604 1578¾ 1582¾ —17½ Nov 1581¾ 1584¼ 1558¾ 1565 —17¼ Jan 1583¼ 1585½ 1561½ 1566¾ —17¾ Mar 1567¼ 1569 1544¼ 1548½ —20½ May 1564½ 1564½ 1538¾ 1542¾ —21¾ Jul 1557¼ 1558¾ 1533¾ 1538 —21½ Aug 1518¼ 1524¾ 1518¼ 1524¾ —7½ Sep 1455 1466¾ 1455 1455¾ —17½ Nov 1427 1427¼ 1408½ 1416½ —13 Jan 1421¾ 1421¾ 1421¾ 1421¾ —9¼ Mar 1413 1413 1413 1413 —5¾ May 1408 1408 1408 1408 —7½ Nov 1342½ 1343½ 1329¾ 1341½ —4¾ Nov 1300 1312 1300 1312 +4½ Est. sales 199,688. Thu.'s sales 357,595 Thu.'s open int 780,303, up 8,429