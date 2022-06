Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1073 1089 1061¾ 1076¼ +4½ Sep 1084¾ 1101¾ 1075½ 1089¾ +5¼ Dec 1097¾ 1114¼ 1088¼ 1102¾ +6 Mar 1102¾ 1124 1100 1112½ +5½ May 1111½ 1126½ 1105 1118½ +6½ Jul 1095 1110¼ 1089¼ 1102½ +7½ Sep 1091 1093¾ 1079½ 1090 +6½ Dec 1075 1086 1068¼ 1079¾ +5¾ Mar 1063 1063 1056¼ 1056¼ +½ Jul 966¼ 966¼ 966¼ 966¼ +4¼ Est. sales 94,496. Tue.'s sales 195,357 Tue.'s open int 333,705, up 2,154 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 757 774 756 764¼ +7¼ Sep 724¼ 734¾ 723 726½ +¾ Dec 713 724¼ 712½ 716½ +2½ Mar 717½ 729 717½ 720½ +1½ May 718½ 729¾ 718½ 721½ +1 Jul 719¼ 725 715 717¾ +1¼ Sep 666 673½ 663 665 —3½ Dec 648 654 641¼ 644 —5¼ Mar 654½ 655 647½ 649¾ —5¼ May 650½ 651¼ 650½ 651¼ —5 Jul 648¾ 648¾ 645¼ 646½ —5¾ Dec 579¾ 584¾ 573½ 573½ —7½ Dec 557 557 545 545 —8¼ Est. sales 365,034. Tue.'s sales 492,417 Tue.'s open int 1,557,167 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 668¼ 668¼ 650½ 659¾ —8¼ Sep 625 630¼ 620 623 —9¾ Dec 617 625 617 618½ —10¼ Mar 619¼ 619¼ 618 618 —10½ Est. sales 297. Tue.'s sales 343 Tue.'s open int 3,193, up 21 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1729¼ 1758 1726½ 1744¾ +16½ Aug 1650¼ 1678¼ 1650¼ 1666¼ +12½ Sep 1575¼ 1599 1574¼ 1588 +12 Nov 1549¼ 1573 1546 1564¾ +15 Jan 1553¼ 1576¼ 1550¾ 1567¾ +13¾ Mar 1542¼ 1562 1542¼ 1554½ +10¾ May 1538½ 1558 1538½ 1550¼ +9 Jul 1534¾ 1554 1534¾ 1547 +9¼ Aug 1518 1518 1518 1518 +6¾ Sep 1465 1466 1464½ 1465¾ +9¼ Nov 1413½ 1426½ 1413½ 1420¼ +4¼ Jan 1421¾ 1421¾ 1421¾ 1421¾ +3¾ Nov 1336 1343½ 1336 1343½ +10 Nov 1300 1300 1300 1300 +5 Est. sales 217,018. Tue.'s sales 287,026 Tue.'s open int 760,444, up 1,050