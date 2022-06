Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1091 1098 1027¼ 1051¼ —36¼ Sep 1100¼ 1106¾ 1037½ 1062¼ —35¼ Dec 1108 1115¾ 1049¼ 1073¼ —33¾ Mar 1114 1120¼ 1057 1079 —33 May 1106¼ 1108¾ 1051¾ 1072 —30½ Jul 1071 1077 1020 1037½ —33½ Sep 1047 1050 999½ 1005 —41¼ Dec 1036½ 1037½ 986¼ 1001½ —33¼ Mar 1012 1012 974½ 986 —30¼ Jul 932 932 929 929 —13 Est. sales 126,179. Tue.'s sales 130,523 Tue.'s open int 331,136, up 1,135 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 753¾ 756¼ 720½ 730¾ —22¾ Sep 725 728¼ 694¾ 704¼ —20¾ Dec 712 716 682 691¼ —20¼ Mar 717 720½ 687¼ 696¼ —20¼ May 718¼ 720 688½ 697¼ —19½ Jul 712¼ 715¼ 685 693½ —18½ Sep 656¼ 658½ 636¼ 643½ —14 Dec 635 637¾ 615½ 623¼ —11¾ Mar 641½ 641½ 622½ 628½ —12½ May 628 628 624¾ 624¾ —17¾ Jul 620 624 619 624 —15½ Dec 564 564 549½ 551 —12¼ Dec 529½ 529½ 523 525 —10¾ Est. sales 415,795. Tue.'s sales 347,039 Tue.'s open int 1,564,217, up 17,633 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 670¼ 670¼ 646¾ 649½ —20¼ Sep 633½ 633½ 625¼ 627 —14½ Dec 628½ 628½ 623 623½ —4 Mar 623¼ 625 623¼ 625 +1½ Est. sales 330. Tue.'s sales 818 Tue.'s open int 3,054, up 3 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1687¼ 1706½ 1675¼ 1692¼ +9 Aug 1623 1642½ 1612½ 1627¾ +7½ Sep 1547¼ 1569 1540 1553¾ +9 Nov 1511½ 1534½ 1503¼ 1519¼ +9¾ Jan 1516¼ 1539½ 1508½ 1523½ +9¼ Mar 1510 1531¾ 1502¼ 1518 +10¼ May 1509¾ 1531 1506 1517¼ +9¼ Jul 1505 1529 1503¾ 1516 +9½ Nov 1398¼ 1409 1382¼ 1394½ —3½ Nov 1303 1307½ 1295 1300 —12 Nov 1259¾ 1259¾ 1259¾ 1259¾ —12¾ Est. sales 164,620. Tue.'s sales 250,990 Tue.'s open int 753,373