Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1096¾ 1098½ 1092 1092 +8¾ Jul 1090¼ 1107 1083 1095¼ +2½ Sep 1094 1110 1086¾ 1099¼ +3¾ Dec 1098¾ 1114½ 1091¾ 1104½ +4 Mar 1099 1115¼ 1094¼ 1106½ +3¾ May 1086 1101¼ 1083¾ 1095¾ +5 Jul 1020¾ 1041¾ 1020¾ 1037¾ +5 Sep 1009¾ 1028¾ 1009¾ 1025¼ +5½ Dec 1007 1028½ 1007 1024¾ +5 Jul 928½ 934¼ 928½ 934¼ +6¾ Est. sales 44,854. Mon.'s sales 73,082 Mon.'s open int 311,613 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 787½ 790¾ 782½ 788¾ +4¼ Jul 773½ 778¾ 769¼ 775¼ +3¼ Sep 729½ 735½ 725½ 734¾ +5¾ Dec 711 719¼ 707½ 718½ +7¾ Mar 714½ 722¾ 711¾ 722¼ +7½ May 715½ 723¼ 712 722½ +7¼ Jul 711 718½ 707½ 717¾ +7 Sep 655¾ 662¾ 654 662¾ +5¼ Dec 636½ 641 632½ 640 +2½ Mar 641 644½ 639 643½ May 645¼ 645¼ 645¼ 645¼ Dec 568¾ 568¾ 560¾ 568 +3 Dec 549¾ 550 536¾ 543 —1½ Est. sales 178,500. Mon.'s sales 302,390 Mon.'s open int 1,504,499 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 621¾ 621¾ 596¼ 602 —13½ Sep 561½ 561½ 544 559 Dec 560 560 545 553 —5½ Mar 555 555 555 555 —4¾ Jul 493 493 493 493 —37¾ Est. sales 173. Mon.'s sales 688 Mon.'s open int 3,037 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1626 1641½ 1623½ 1627½ +6½ Jul 1589 1605 1580½ 1591¾ +6½ Aug 1537½ 1556½ 1533¼ 1547½ +10 Sep 1476¾ 1494 1472¾ 1486¼ +8¾ Nov 1448¼ 1461¾ 1440 1454¼ +7½ Jan 1451¾ 1464½ 1443½ 1457 +6¾ Mar 1443 1454¼ 1435½ 1446¾ +5¾ May 1442 1453¼ 1435 1446 +5¼ Jul 1443 1453¼ 1435¼ 1446 +5¼ Aug 1435 1435 1435 1435 +8¾ Sep 1404 1404¾ 1398 1398 +3½ Nov 1372 1382½ 1367½ 1376¼ +4¼ Jan 1380¾ 1380¾ 1380¾ 1380¾ +5¾ Nov 1320 1327¾ 1318½ 1318½ +1¼ Nov 1297 1297 1295 1295 +9¾ Est. sales 93,318. Mon.'s sales 170,849 Mon.'s open int 695,756