Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 989½ 1014½ 984¾ 1013¼ +28¾ Jul 986½ 1014½ 985 1013¼ +29 Sep 981 1005½ 976 1005¼ +30¾ Dec 968½ 996¾ 966¼ 996½ +32 Mar 960¼ 981½ 957¾ 981 +32¾ May 945¼ 962½ 945¼ 962¼ +33 Jul 882 905 881 904¼ +27½ Dec 868 880 868 880 +23 Est. sales 55,712. Fri.'s sales 78,268 Fri.'s open int 344,461, up 356 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 737 752¼ 734¾ 747¾ +12¾ Jul 724¼ 739¾ 722¾ 737¼ +15½ Sep 697½ 710 696¾ 708¾ +12¾ Dec 688½ 700½ 688½ 698¾ +10¾ Mar 691¼ 701¾ 691 700¾ +10¼ May 691¼ 702 691¼ 701¼ +10 Jul 687 698¼ 687 697 +9¾ Sep 643½ 646¾ 642 645¾ +8½ Dec 615¼ 625 614¾ 623¼ +8 Mar 630 630 629½ 629½ +7¾ May 625 625 625 625 +2¾ Jul 625 629 625 629 +8¼ Dec 556¼ 564 556¼ 564 +6¾ Dec 545 547 545 545¼ +5½ Est. sales 239,871. Fri.'s sales 422,073 Fri.'s open int 1,533,641, up 703 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 734¾ 741 729¼ 730¼ —9¾ Jul 698½ 718 698½ 714 +2¼ Sep 575 577¼ 561¼ 577¼ Dec 568 570 553¾ 569¾ —3¾ Est. sales 270. Fri.'s sales 507 Fri.'s open int 3,126, up 33 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1584 1606 1576¾ 1600½ +17¾ Jul 1567¾ 1590½ 1560½ 1587½ +20¾ Aug 1533¾ 1555 1526¼ 1553¼ +21½ Sep 1455½ 1481¾ 1450¼ 1480½ +27¾ Nov 1404¾ 1440 1404¾ 1438¼ +31½ Jan 1405 1437¾ 1403¾ 1436¼ +30½ Mar 1387¼ 1418¾ 1385¼ 1417½ +29¾ May 1390 1417½ 1387 1416 +29¼ Jul 1390¾ 1416¼ 1390¾ 1416¼ +28¾ Sep 1364¾ 1364¾ 1364¾ 1364¾ +28 Nov 1317½ 1342 1313¼ 1342 +29¼ Nov 1250 1258 1250 1258 +28¼ Est. sales 131,724. Fri.'s sales 228,547 Fri.'s open int 756,442