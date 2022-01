Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 794 802¾ 783¾ 790¼ —6¼ May 796¾ 805 787 792¾ —6¼ Jul 785¾ 793 776¾ 781 —6¼ Sep 784½ 791½ 776¼ 779½ —7¼ Dec 789 795 779½ 783¼ —7½ Mar 791¾ 796¼ 783½ 786½ —7 May 784¾ 787½ 778¾ 779¼ —8½ Jul 758½ 763 751¼ 751½ —8 Sep 760¾ 760¾ 757 757 —1¼ Dec 763¼ 763¼ 763¼ 763¼ +¼ Est. sales 93,999. Wed.'s sales 131,166 Wed.'s open int 381,043, up 5,862 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 609 614¼ 606¼ 608½ —2 May 610 613¾ 606¼ 608½ —2½ Jul 606 609¾ 602½ 604¼ —3 Sep 576¾ 579¾ 574¼ 574¾ —3¼ Dec 564 566¼ 560¼ 561¼ —3½ Mar 571 573½ 568 568¾ —3¾ May 572½ 576 571 572 —3½ Jul 572¼ 576¼ 571¼ 571½ —3½ Sep 540½ 541½ 540¼ 541½ —2 Dec 538 539 533½ 533¾ —4¾ Mar 541¾ 541¾ 541¾ 541¾ —3½ Dec 495½ 495¾ 494¼ 494¼ —5 Dec 483 483 483 483 —2¾ Est. sales 184,990. Wed.'s sales 333,557 Wed.'s open int 1,502,234, up 1,868 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 659¾ 662 638¼ 641 —14½ May 625¾ 625¾ 607¾ 607¾ —16¾ Jul 575¾ 578½ 575¾ 578 —6 Dec 535¼ 536½ 535¼ 536½ —5¼ Est. sales 376. Wed.'s sales 1,155 Wed.'s open int 3,752 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1388¼ 1429½ 1387½ 1424¼ +33 May 1397¾ 1437¼ 1397 1432¼ +31½ Jul 1403½ 1444½ 1403 1436½ +30 Aug 1382½ 1413¾ 1381¼ 1408½ +24½ Sep 1328¼ 1357 1328¼ 1350 +17¾ Nov 1302 1325 1299½ 1318½ +14 Jan 1304 1325¼ 1302½ 1318 +13½ Mar 1294½ 1310 1290½ 1304¼ +10¾ May 1293 1308 1286¾ 1300½ +9¾ Jul 1294¼ 1305¼ 1293 1304½ +11 Nov 1251½ 1266 1251½ 1260 +6¾ Nov 1188 1188 1188 1188 —1¼ Est. sales 243,481. Wed.'s sales 185,739 Wed.'s open int 705,576, up 12,440