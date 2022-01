Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 774 782¼ 752¾ 758 —12¾ May 779¾ 785½ 757 761½ —12¾ Jul 770 774½ 750¾ 754 —10½ Sep 772¼ 775¼ 753¼ 756 —10½ Dec 772¼ 778½ 757¾ 760¾ —9¼ Mar 780 780 759½ 764 —7¾ May 758¾ 758¾ 749 751 —8 Jul 723 723 707½ 711 —5¾ Dec 715½ 716¼ 715½ 716¼ —4 Jul 675 675 675 675 +2 Est. sales 53,596. Fri.'s sales 44,703 Fri.'s open int 353,764, up 249 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 599 603½ 584¾ 588½ —4¾ May 600¾ 605 586¾ 590¼ —4¾ Jul 598¾ 603½ 585¼ 588¾ —4¾ Sep 568 570½ 557 560½ —2¼ Dec 548¼ 552½ 542½ 546 Mar 557 558 550 553½ May 560 560¾ 552½ 556¾ +¼ Jul 556¼ 562 552½ 556¼ +¾ Dec 503½ 507½ 502¼ 503½ +1½ Dec 479 484 474 477¼ +1 Dec 476 476 476 476 +2 Est. sales 192,706. Fri.'s sales 117,752 Fri.'s open int 1,512,771 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 689¼ 691 675¼ 675¼ —7¾ May 655 655 650¾ 650¾ +1 Jul 601¾ 602½ 601¼ 601¼ —4 Dec 546¼ 546¼ 546¼ 546¼ +14 Est. sales 275. Fri.'s sales 118 Fri.'s open int 4,330 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1340¼ 1357 1332 1343½ +14¾ Mar 1349 1368½ 1342 1355¼ +16 May 1358½ 1378 1351¾ 1365¼ +16¼ Jul 1364 1383½ 1357½ 1371½ +16½ Aug 1352 1364¾ 1341¾ 1353¾ +16½ Sep 1305½ 1316¾ 1299 1307 +12¾ Nov 1275½ 1289½ 1274 1283 +13¾ Jan 1274¾ 1288¼ 1274½ 1283 +13¾ Mar 1257¼ 1270¾ 1256½ 1265½ +12¾ May 1250 1262¼ 1249¾ 1257¼ +12½ Jul 1257¼ 1261¼ 1253 1257¼ +11 Nov 1200 1208½ 1200 1206 +7¼ Nov 1158 1160 1158 1160 +8¼ Est. sales 127,408. Fri.'s sales 97,742 Fri.'s open int 631,184, up 143