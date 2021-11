Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 812 835 810½ 823 +12¾ Mar 821¾ 844 820½ 834 +14 May 826½ 848¼ 825½ 839 +14 Jul 813 832 812½ 824¼ +11¼ Sep 811 826 808¾ 820¼ +11¼ Dec 812¾ 827¾ 810¼ 822¾ +11¾ Mar 810½ 826¾ 810½ 822¾ +11 May 811¼ 812¾ 808¾ 809½ +8¾ Jul 762 774 761¼ 771 +7½ Dec 763½ 769½ 758½ 769½ +5 Est. sales 131,970. Tue.'s sales 147,434 Tue.'s open int 427,786, up 3,214 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 570¾ 584 570 576½ +5½ Mar 577 589½ 576½ 582½ +5 May 581¼ 593½ 580¾ 586¼ +4½ Jul 582¼ 593¾ 581¾ 587 +4¼ Sep 558½ 568¼ 558¼ 561¾ +2¾ Dec 548¾ 558 548 552 +2¼ Mar 555 564½ 555 558¾ +2½ May 558 564 558 560½ +2¼ Jul 559 564½ 558½ 559 +2¼ Sep 520 520 520 520 +1¾ Dec 511 515 508¾ 510¾ +1¾ Dec 482 485 482 485 +1¼ Est. sales 332,277. Tue.'s sales 313,148 Tue.'s open int 1,598,926, up 14,831 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 731¾ 745 729 744½ +14 Mar 733¼ 748¼ 728 744¾ +15½ May 717¾ 734 715 727¾ +10½ Jul 682 686 678 684½ +8½ Sep 560 564¾ 560 564¾ +2½ Dec 550 550 534 534 —14 Est. sales 880. Tue.'s sales 725 Tue.'s open int 5,612, up 35 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1252 1289¼ 1250¾ 1275¾ +24½ Mar 1263½ 1300½ 1262½ 1287 +23¾ May 1272½ 1308½ 1271¾ 1294¾ +22½ Jul 1279¾ 1314¼ 1279 1300 +21¼ Aug 1278¼ 1307¼ 1278 1292¼ +17¾ Sep 1259½ 1283¾ 1259 1269¾ +13½ Nov 1244¾ 1268½ 1243¼ 1256¾ +11½ Jan 1244 1266¾ 1244 1255¼ +9½ Mar 1227 1245 1227 1235 +7¾ May 1219 1234½ 1219 1225¼ +5¾ Jul 1229¼ 1237½ 1229¼ 1233½ +12½ Nov 1193 1205 1193 1193¾ Est. sales 245,879. Tue.'s sales 139,831 Tue.'s open int 662,972, up 5,471