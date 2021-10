Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 725 755¾ 722¾ 753½ +28 Mar 736¼ 766 733¾ 763¾ +27¼ May 738¾ 768 736¾ 766¼ +26¾ Jul 719¼ 739¼ 719¼ 738¼ +16¾ Sep 720¾ 740½ 720¾ 739½ +16½ Dec 728 745 728 744¼ +15¾ Mar 731 745½ 731 742½ +11¾ May 733 734¼ 733 734¼ +12¼ Jul 702 716¼ 701¾ 715¾ +13 Dec 710 720 710 720 +13¼ Mar 703½ 713½ 703½ 713½ +9½ Jul 675 675 675 675 +9¾ Est. sales 114,278. Thu.'s sales 110,656 Thu.'s open int 356,654 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 536¾ 545¼ 532 541¼ +4½ Mar 544 552¾ 540 549¾ +5¼ May 549 557 545 554¾ +5¾ Jul 549 556¾ 544¾ 555 +6 Sep 528¼ 537¾ 524¼ 537¾ +9¾ Dec 522½ 532 520¼ 531¼ +8½ Mar 527½ 538¼ 527½ 538¼ +8¾ May 534 540¼ 534 538¼ +5¾ Jul 532½ 541¼ 532½ 541¼ +7½ Sep 500 500 500 500 +7½ Dec 482 488 482 487½ +6¾ Dec 453¼ 459¼ 452½ 455 +2 Est. sales 342,167. Thu.'s sales 322,148 Thu.'s open int 1,398,058, up 4,791 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 580¼ 595 570¼ 594 +11¾ Mar 571¼ 581¾ 562 581¾ +9¼ Sep 474 476 474 476 +¼ Est. sales 344. Thu.'s sales 315 Thu.'s open int 4,702 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1255 1262¼ 1242 1248¼ —7¾ Jan 1264½ 1272 1252 1258¼ —7¼ Mar 1270½ 1278½ 1259¾ 1265½ —6½ May 1277½ 1285¼ 1266¾ 1273¾ —4¾ Jul 1281 1288¼ 1270¾ 1277¼ —4½ Aug 1272 1275 1267 1272 —3¼ Sep 1252¼ 1256¼ 1244½ 1251 —2½ Nov 1241¾ 1249½ 1233¾ 1240 —3¾ Jan 1241 1245 1236¾ 1241½ —3¾ Mar 1228 1234 1226¾ 1230¼ —1¾ Nov 1184 1184¼ 1184 1184¼ —2 Nov 1147 1147 1147 1147 +2 Est. sales 432,274. Thu.'s sales 311,500 Thu.'s open int 694,379, up 5,559