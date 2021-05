Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 667 668¾ 653¼ 663¼ —11 Sep 670¾ 671¼ 656¼ 667 —10 Dec 674¾ 675½ 660¾ 671¾ —9¼ Mar 679¾ 680 666 677 —8¾ May 672¼ 676½ 664¾ 674¼ —7¼ Jul 652¼ 657 644¼ 655¾ —4¼ Dec 658¼ 658½ 652 658 —6½ May 651¼ 651¼ 651¼ 651¼ —7¾ Jul 610 610 610 610 —3 Est. sales 80,577. Fri.'s sales 103,234 Fri.'s open int 412,481, up 921 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 652¼ 658½ 645½ 654½ —5 Sep 566 570½ 555½ 567¼ —6 Dec 540 542½ 529 539¼ —7¼ Mar 547¼ 548½ 535½ 545¾ —7½ May 546 551¼ 538½ 548½ —7¼ Jul 549 550¼ 537¾ 547½ —6¾ Sep 493¼ 495 487½ 495 —3½ Dec 480 482¾ 473¾ 480½ —3½ Mar 483 483¼ 482½ 483 —7¾ May 484 484 484 484 —8½ Jul 488 491¼ 486¾ 491¼ —2¾ Dec 438 438 430¼ 433 —6¼ Dec 415¼ 415¼ 414 414 —2¾ Est. sales 164,465. Fri.'s sales 223,642 Fri.'s open int 1,713,842, up 1,623 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 358½ 365¼ 354¼ 356¾ +¾ Sep 360 360 356 356 +1¼ Dec 354½ 362¼ 354½ 356½ +1¼ Est. sales 241. Fri.'s sales 230 Fri.'s open int 4,235 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1520¾ 1525¾ 1506¼ 1522 —4¼ Aug 1466½ 1472¾ 1452½ 1470 —2¼ Sep 1390¾ 1397¼ 1378¼ 1395¼ —1½ Nov 1353 1363¼ 1341 1362 +1½ Jan 1352¼ 1362¾ 1341 1361¾ +1½ Mar 1329½ 1339¼ 1318 1337¼ +1¾ May 1325 1334½ 1313½ 1332¾ +2¼ Jul 1323¾ 1335½ 1314½ 1332¼ +¾ Aug 1309¾ 1310½ 1309¾ 1310½ +2¾ Nov 1216 1226¼ 1206 1224 +¾ Jan 1209¼ 1222 1209¼ 1222 —4¼ Nov 1095 1100½ 1092¼ 1100½ —2¾ Nov 1076 1076 1076 1076 Est. sales 111,676. Fri.'s sales 154,209 Fri.'s open int 808,400, up 4,631