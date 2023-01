CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 742½ 743¼ 728¾ 736½ —7¼ May 750 751¼ 737½ 744¼ —7¾ Jul 752½ 753 739¼ 746¾ —7 Sep 759½ 760 747 753¾ —7 Dec 772 774½ 761¾ 767½ —7¼ Mar 781¼ 781¼ 772 777¼ —6¾ May 782 782 773 778¾ —7 Jul 762½ 762½ 762½ 762½ —10 Est. sales 28,411. Fri.'s sales 71,951 Fri.'s open int 341,362 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 671½ 676½ 668¾ 675¼ +¼ May 670¼ 675 667½ 674 +¼ Jul 660½ 665½ 658½ 664¾ +1 Sep 611½ 615½ 610 614¾ +½ Dec 595¾ 601 594 600½ +2 Mar 602¼ 607¼ 601 607 +1¾ May 604¾ 605 604¾ 605 —3 Jul 606 607 606 607 +1¼ Dec 551 553¼ 551 553¼ +½ Dec 503¼ 505¾ 502¾ 505¾ +1½ Est. sales 115,068. Fri.'s sales 281,806 Fri.'s open int 1,231,996, up 11,375 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 362 372¼ 361½ 370½ +6½ May 364¼ 366 364¼ 366 +7¼ Jul 359¼ 360½ 359¼ 360½ +1¼ Est. sales 248. Fri.'s sales 355 Fri.'s open int 3,749 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1518¾ 1526 1512½ 1523 —4¾ May 1518¾ 1526½ 1513½ 1523¾ —3½ Jul 1518¼ 1525¼ 1512 1522¼ —2¾ Aug 1482¾ 1488¾ 1477¾ 1488 —1¾ Sep 1418 1422¾ 1412¾ 1420¾ —4½ Nov 1386 1389¾ 1380½ 1388 —5 Jan 1388¼ 1391 1382½ 1390¼ —4½ Mar 1372 1378¼ 1371¾ 1377¾ —3½ May 1366¼ 1369¼ 1366¼ 1369¼ —4¾ Jul 1367¼ 1369¼ 1365½ 1366¾ —5¾ Nov 1304½ 1304½ 1297 1302 —4 Est. sales 97,452. Fri.'s sales 182,982 Fri.'s open int 645,592, up 10,515 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 63.00 63.62 62.47 63.29 +.23 May 62.88 63.33 62.38 63.02 +.12 Jul 62.58 62.92 62.01 62.63 +.07 Aug 62.11 62.35 61.58 62.11 +.07 Sep 61.66 61.66 61.07 61.40 —.11 Oct 60.88 60.92 60.47 60.76 —.15 Dec 60.72 60.79 60.14 60.49 —.14 Jan 60.31 60.31 60.02 60.19 —.19 Mar 59.82 59.94 59.82 59.94 —.08 Est. sales 40,029. Fri.'s sales 126,555 Fri.'s open int 377,178 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 473.70 475.90 468.40 475.00 —1.30 May 460.10 462.00 456.10 461.40 —.80 Jul 453.20 455.00 449.80 454.60 —.50 Aug 440.10 443.40 438.60 443.20 +.20 Sep 426.10 428.30 423.30 428.00 +1.00 Oct 410.00 412.30 407.20 411.80 +1.30 Dec 406.80 409.10 403.80 408.90 +1.50 Jan 401.20 403.70 401.20 403.70 +.10 Mar 395.10 397.00 395.10 397.00 +1.10 Jul 389.20 389.20 389.20 389.20 +1.10 Est. sales 55,006. Fri.'s sales 88,751 Fri.'s open int 409,632