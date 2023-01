CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 780½ 780½ 750½ 751 —24½ May 786¾ 787½ 759¼ 760 —22¾ Jul 790 790 763½ 764 —22½ Sep 791¾ 791¾ 771½ 773¼ —20¾ Dec 804 804 784½ 785¾ —20½ Mar 810 810 791¾ 793 —19¾ May 809½ 809½ 795 795 —16½ Jul 784¼ 784¼ 778 778¼ —14½ Est. sales 34,018. Tue.'s sales 74,048 Tue.'s open int 331,577 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 670¾ 671¾ 657½ 657½ —13 May 670 671 657¾ 657¾ —12½ Jul 664½ 665¼ 652¾ 652¾ —12 Sep 620¾ 622 612 612 —10 Dec 605½ 607 596½ 597 —9¾ Mar 613½ 613½ 604½ 605¼ —9¼ May 613½ 613½ 608 608 —9¾ Jul 607½ 608¾ 607½ 608¼ —8½ Dec 566 566 560 560 —6¼ Dec 520¼ 520¼ 520 520 —3¼ Est. sales 129,129. Tue.'s sales 242,377 Tue.'s open int 1,221,434, up 5,968 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364 364¾ 359¼ 360 —3½ May 362 362 362 362 — ¼ Jul 358 358 358 358 —3¼ Est. sales 162. Tue.'s sales 407 Tue.'s open int 3,650 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1491¾ 1496¼ 1487 1487 — ¼ Mar 1496½ 1506½ 1490¼ 1490½ —1¾ May 1502¾ 1513 1497¼ 1497½ —1½ Jul 1506 1516¼ 1501 1501 —1¾ Aug 1485¼ 1490 1477½ 1477½ —1¾ Sep 1428½ 1435 1424 1424¾ — ¾ Nov 1399 1406 1394 1394 —3 Jan 1400¼ 1406¼ 1396 1397¼ —1¾ Mar 1393¼ 1393¼ 1383 1383¼ —2¾ May 1383¼ 1383¼ 1376¾ 1376¾ —3 Jul 1382 1382 1375½ 1381 +1 Nov 1329¼ 1329¾ 1321½ 1323 — ¼ Nov 1265 1265 1265 1265 +1 Est. sales 70,010. Tue.'s sales 191,215 Tue.'s open int 603,609, up 13,675 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 63.63 63.63 62.91 62.91 —.25 Mar 63.44 63.75 62.50 63.30 +.10 May 63.15 63.36 62.11 62.92 +.01 Jul 62.62 62.80 61.71 62.49 Aug 62.05 62.14 61.15 61.84 —.09 Sep 61.49 61.57 60.62 61.20 —.19 Oct 60.99 61.08 60.12 60.68 —.18 Dec 60.72 61.02 59.87 60.45 —.18 Jan 60.55 60.55 59.77 60.26 —.16 Est. sales 34,639. Tue.'s sales 91,786 Tue.'s open int 374,903 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 478.70 483.00 476.90 476.90 +.10 Mar 465.40 472.60 463.10 463.40 —1.70 May 455.50 462.80 453.60 453.80 —1.60 Jul 450.40 456.30 447.40 447.40 —1.60 Aug 440.00 445.60 438.00 438.50 —.10 Sep 426.60 431.20 423.40 423.40 —1.50 Oct 413.00 417.20 410.20 410.20 —1.30 Dec 411.30 415.50 408.50 408.70 —1.20 Jan 408.80 411.20 407.00 407.00 —1.00 Mar 405.90 405.90 405.30 405.30 +2.30 Jul 401.80 401.80 401.80 401.80 +3.00 Aug 399.00 399.00 399.00 399.00 +2.40 Est. sales 33,743. Tue.'s sales 106,253 Tue.'s open int 404,562, up 3,944