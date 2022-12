CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 781¼ 784 769 778¼ +2¼ May 787 790¼ 776 785 +2½ Jul 791 794 780¼ 788 +1¾ Sep 797½ 800 787½ 794¾ +2 Dec 807½ 811 799¼ 806½ +2 Mar 807¾ 816¾ 807 812 +1½ Jul 790 794 790 794 +1¼ Est. sales 18,186. Fri.'s sales 38,092 Fri.'s open int 334,640 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 669 675¾ 667¼ 674¼ +8 May 667½ 674 666¼ 673¼ +8¼ Jul 660¼ 666½ 659½ 666 +8 Sep 617½ 622½ 617¼ 621¼ +4½ Dec 603¼ 607 602¼ 606 +4¼ Mar 610¼ 615 610¼ 614 +4 May 615 618¼ 615 617¾ +4 Dec 561½ 564¾ 561½ 563¾ +4¼ Est. sales 87,423. Fri.'s sales 167,248 Fri.'s open int 1,185,033 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364½ 375 364½ 374¾ +11¼ May 368¾ 370 365¼ 370 +10 Jul 364 364 364 364 +5 Est. sales 268. Fri.'s sales 427 Fri.'s open int 4,163 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1490 1516¾ 1489¾ 1502 +23 Mar 1495¾ 1522¾ 1495¼ 1509¼ +24¾ May 1501¼ 1527¾ 1500½ 1514¼ +24¼ Jul 1503 1529½ 1502½ 1517¼ +24¼ Aug 1481¾ 1501½ 1480 1493 +20¼ Sep 1426½ 1438¾ 1426 1433½ +13½ Nov 1397½ 1409¾ 1397½ 1404 +10½ Jan 1400 1411½ 1399¾ 1406 +11¼ Mar 1390½ 1401½ 1390½ 1394 +8 May 1390 1393½ 1390 1390 +8¼ Jul 1392¾ 1392¾ 1391¼ 1391¼ +8½ Nov 1328 1333½ 1328 1333½ +9 Nov 1269 1269 1269 1269 +3¾ Est. sales 144,692. Fri.'s sales 149,196 Fri.'s open int 608,201 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 66.75 68.05 66.34 67.86 +1.93 Mar 65.39 66.97 65.15 66.76 +2.11 May 64.53 66.14 64.27 65.87 +2.10 Jul 63.82 65.40 63.57 65.18 +2.12 Aug 63.16 64.63 62.96 64.58 +2.12 Sep 62.56 63.94 62.44 63.94 +2.08 Oct 61.86 63.15 61.69 63.07 +1.80 Dec 61.25 62.90 61.25 62.66 +1.72 Jan 62.24 62.40 62.22 62.40 +1.78 Mar 61.82 61.87 61.82 61.87 +1.64 Est. sales 52,091. Fri.'s sales 91,339 Fri.'s open int 375,618 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 457.00 464.10 456.00 457.00 +1.70 Mar 453.40 460.30 452.10 452.90 +1.60 May 445.40 452.60 445.40 446.00 +2.10 Jul 439.60 447.40 439.60 441.60 +2.30 Aug 432.60 438.70 432.60 433.70 +1.90 Sep 425.00 426.30 421.70 422.20 +1.20 Oct 410.60 412.10 408.20 408.90 +.30 Dec 408.90 410.20 405.90 406.30 +.40 Jan 408.20 408.20 406.50 406.50 +2.70 Est. sales 48,752. Fri.'s sales 75,803 Fri.'s open int 407,527