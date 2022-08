CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 764½ 787½ 764 770 +¼ Dec 784 807¼ 783¼ 789¾ +¾ Mar 799¾ 821½ 798¾ 806 +1½ May 809¾ 830 808¾ 815¼ +1½ Jul 810 829¼ 809½ 815¾ +1¾ Sep 815¾ 831½ 815¾ 823¾ +4¾ Dec 824¼ 840½ 822½ 834½ +7¾ Est. sales 40,919. Thu.'s sales 80,594 Thu.'s open int 311,388 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 657 671 654¾ 660¾ +3¼ Dec 648 663¾ 647¼ 653½ +3½ Mar 655¼ 668¾ 653¼ 659 +3 May 654¼ 669½ 654¼ 660¼ +3½ Jul 652 665¾ 650¾ 657 +4 Sep 614¾ 625 614¾ 618 +3 Dec 605 615¾ 603½ 609½ +3½ Mar 618¼ 622½ 614 622½ +9½ Est. sales 117,030. Thu.'s sales 298,773 Thu.'s open int 1,310,474 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 405 413¾ 405 413¾ —1¼ Dec 405¼ 406 396 400 —8¼ Mar 405½ 406 398 406 —3¾ May 405¾ 407 405 407 —4½ Est. sales 175. Thu.'s sales 237 Thu.'s open int 3,196 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1553¼ 1593 1552 1574½ +22 Nov 1430 1462 1426½ 1443¼ +12 Jan 1434¾ 1465¾ 1431¾ 1447½ +11¼ Mar 1436 1465½ 1434 1448¾ +11 May 1436 1465½ 1434 1449 +10½ Jul 1435¼ 1462½ 1432½ 1446¾ +10½ Nov 1360 1382 1358¼ 1368 +8 Jan 1376 1376 1376 1376 +12¾ Nov 1282 1282 1282 1282 +14 Est. sales 74,939. Thu.'s sales 162,656 Thu.'s open int 610,887 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 69.18 70.65 68.60 69.78 +.69 Oct 66.75 67.71 66.10 66.82 +.08 Dec 65.89 66.80 65.26 65.85 —.06 Jan 65.49 66.19 64.85 65.32 —.12 Mar 65.15 65.54 64.17 64.67 —.15 May 64.16 64.87 63.56 64.02 —.18 Jul 63.37 64.13 62.90 63.45 +.02 Aug 62.49 63.17 62.42 63.17 +.59 Dec 60.90 61.35 60.60 60.60 —.31 Est. sales 56,224. Thu.'s sales 136,320 Thu.'s open int 400,554 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 458.30 478.20 458.20 472.10 +14.10 Oct 418.80 431.60 418.40 426.70 +8.00 Dec 414.00 426.30 413.70 421.50 +7.20 Jan 410.90 422.40 410.60 417.70 +6.40 Mar 404.80 415.10 403.70 410.40 +5.70 May 401.10 411.80 401.10 407.40 +5.20 Jul 400.30 410.50 400.30 406.50 +4.80 Aug 401.80 401.90 401.80 401.90 +3.90 Sep 396.80 396.80 396.80 396.80 +4.20 Oct 388.70 389.20 388.70 389.20 +3.60 Dec 388.00 390.00 386.90 388.70 +3.60 Sep 366.00 366.00 366.00 366.00 +3.70 Est. sales 54,023. Thu.'s sales 124,717 Thu.'s open int 414,174