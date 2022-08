CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 776½ 788¾ 760¾ 788¼ +12½ Dec 796¼ 806¾ 780½ 806¾ +11½ Mar 814¾ 824½ 799 824¼ +10¼ May 822¾ 836 812½ 836 +9¾ Jul 820½ 836¼ 813¾ 836¼ +8¾ Sep 833 839¾ 817½ 839¾ +7¾ Dec 831 843¾ 826¾ 841½ +4½ Jul 788¾ 788¾ 788¾ 788¾ +1¼ Est. sales 46,760. Fri.'s sales 102,199 Fri.'s open int 316,152 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 603 615¾ 601¾ 614¾ +4½ Dec 603 610¼ 601 609¾ — ¼ Mar 612¼ 618 608¾ 617¼ — ¾ May 617 622½ 613½ 621¾ — ¾ Jul 615½ 623¼ 614¼ 622¾ — ½ Sep 588¾ 591¾ 585 591¾ — ½ Dec 578 581¼ 573¼ 581¼ —1 Mar 587¾ 588¾ 582¼ 588½ —1½ May 586¼ 589¾ 586¼ 589¾ —3½ Dec 538 538 534 538 — ½ Est. sales 142,423. Fri.'s sales 292,175 Fri.'s open int 1,347,915 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 422¼ 430¾ 422¼ 430¾ +8¼ Dec 410¾ 416½ 404 416½ +10¾ Mar 410 414¼ 406 414¼ +7¼ May 410¾ 410¾ 410¾ 410¾ +7 Est. sales 196. Fri.'s sales 230 Fri.'s open int 2,724, up 10 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1605½ 1629 1603 1627½ +12¾ Sep 1460¼ 1478¾ 1454¾ 1462¾ — ½ Nov 1398½ 1421 1393¾ 1403¾ —5 Jan 1407¼ 1428½ 1401¾ 1411½ —5½ Mar 1405 1428½ 1403¼ 1411¾ —5¼ May 1416 1429¼ 1404½ 1412¾ —5¼ Jul 1402 1426¼ 1402 1410¾ —4½ Sep 1348½ 1348½ 1348½ 1348½ +5¼ Nov 1311¼ 1331¾ 1311¼ 1325¼ +1¼ Est. sales 63,782. Fri.'s sales 150,207 Fri.'s open int 583,428, up 223 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 69.88 69.88 69.88 69.88 +1.29 Sep 65.44 66.76 65.23 65.36 +.36 Oct 64.80 65.94 64.23 64.55 +.39 Dec 64.30 65.76 64.20 64.40 +.43 Jan 64.16 65.42 63.90 64.10 +.38 Mar 63.66 64.89 63.47 63.68 +.40 May 63.83 64.54 63.10 63.21 +.39 Jul 62.52 63.75 62.45 62.60 +.42 Aug 62.52 62.52 61.88 62.02 +.58 Oct 60.39 60.39 60.39 60.39 +.20 Dec 60.16 61.27 60.07 60.31 +.34 Est. sales 60,182. Fri.'s sales 121,544 Fri.'s open int 386,208, up 9,034 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 498.30 502.50 490.10 502.50 +3.40 Sep 435.70 440.40 431.50 438.40 +.90 Oct 405.80 408.10 400.00 404.30 —3.40 Dec 402.50 405.60 399.20 401.70 —3.40 Jan 400.00 402.60 396.30 398.90 —3.40 Mar 392.90 396.70 390.40 393.40 —3.20 May 391.60 393.80 387.60 390.50 —3.40 Jul 390.40 391.80 386.20 389.20 —3.40 Aug 386.70 386.70 382.50 384.70 —3.20 Sep 380.50 380.60 376.30 376.30 —5.30 Oct 373.10 373.90 368.50 368.50 —5.60 Dec 372.60 373.70 368.20 368.30 —5.60 Jul 353.30 353.30 353.30 353.30 —.90 Est. sales 33,407. Fri.'s sales 91,629 Fri.'s open int 405,176