CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 812¾ 820¼ 784¾ 789½ —18¼ Dec 831½ 838¼ 803 808¼ —17½ Mar 848 854 820½ 825 —18 May 856 863¼ 829½ 834½ —17¼ Jul 850½ 858¼ 826 832¼ —15¼ Sep 855 855 826 830¾ —17½ Dec 848 850¼ 829¾ 834 —17¼ Est. sales 35,599. Fri.'s sales 89,226 Fri.'s open int 309,976, up 2,555 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 619¾ 621½ 594¼ 599¼ —17 Dec 623¾ 625 597¼ 602¾ —17¼ Mar 629¾ 631 603¾ 609¼ —17 May 634 634¾ 608 612¾ —17¼ Jul 632¾ 635½ 608½ 614 —16½ Sep 595 595 578¼ 583¼ —11½ Dec 580 581¼ 564½ 570¼ —10 Mar 582¼ 582¼ 572 579 —8¾ Jul 580 580 580 580 —10 Est. sales 121,618. Fri.'s sales 313,556 Fri.'s open int 1,325,691, up 6,427 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 448 448 438 446¼ —1¾ Dec 443 443 428 436¾ —6¼ May 431 432¼ 431 432¼ —1 Est. sales 112. Fri.'s sales 548 Fri.'s open int 2,583 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1650 1650 1582½ 1582½ —54½ Sep 1500 1504 1425 1426¼ —61 Nov 1477½ 1481 1403 1404½ —64 Jan 1484 1487 1410¼ 1411½ —63½ Mar 1477 1481½ 1408¼ 1410 —59 May 1465¾ 1475 1406¾ 1407¾ —56½ Jul 1464½ 1469¼ 1402 1402¾ —55½ Aug 1431¼ 1431¼ 1429¾ 1429¾ +1½ Sep 1343½ 1343½ 1336½ 1336½ —38 Nov 1350 1356 1309 1309½ —40¼ Jan 1318¼ 1318¼ 1318¼ 1318¼ —34½ Est. sales 108,545. Fri.'s sales 214,112 Fri.'s open int 577,911, up 1,664 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 68.60 68.60 66.10 67.42 —1.18 Sep 66.50 66.80 64.00 64.14 —2.36 Oct 65.88 66.09 63.37 63.43 —2.39 Dec 65.81 65.97 63.24 63.38 —2.28 Jan 65.50 65.71 63.17 63.27 —2.19 Mar 64.90 64.96 62.73 62.80 —2.06 May 64.35 64.35 62.09 62.24 —1.99 Jul 63.50 63.51 61.39 61.50 —1.94 Aug 60.69 60.69 60.69 60.69 —1.91 Sep 60.49 60.49 60.49 60.49 —1.46 Dec 60.15 60.15 59.55 59.55 —1.65 Jan 59.63 59.63 59.63 59.63 —1.45 Est. sales 43,826. Fri.'s sales 141,352 Fri.'s open int 362,067 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 499.10 501.10 481.00 485.00 —10.30 Sep 444.40 446.00 425.60 426.30 —16.10 Oct 422.40 423.60 400.20 401.50 —19.20 Dec 420.50 421.40 397.80 398.80 —19.70 Jan 419.20 419.20 396.60 397.80 —18.90 Mar 411.10 412.30 392.40 393.00 —17.30 May 405.70 406.70 390.70 390.70 —16.30 Jul 407.20 407.20 389.40 389.40 —15.80 Aug 398.90 398.90 385.90 388.00 —10.90 Sep 390.10 390.10 380.50 380.50 —9.60 Oct 380.10 380.10 371.30 371.60 —7.80 Dec 379.90 380.70 370.80 370.80 —8.50 Est. sales 63,260. Fri.'s sales 126,757 Fri.'s open int 398,628, up 2,428