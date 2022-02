CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 882¾ 926 877¼ 926 +50 May 891½ 934¾ 885½ 934¾ +50 Jul 882 928¾ 879½ 927 +48¼ Sep 878¾ 924¾ 875¼ 917¾ +43 Dec 878 926½ 877 914¾ +38¼ Mar 880 927 877½ 909½ +32½ May 890½ 913½ 884 884 +20½ Jul 822¼ 873 820 836¼ +13¼ Sep 830 867½ 830 830 +12½ Dec 835 871¼ 825 825 +3¾ Mar 855¼ 855¼ 855¼ 855¼ +35½ Jul 760 784¼ 760 782 +19 Est. sales 160,257. Wed.'s sales 201,400 Wed.'s open int 385,031, up 5,723 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 683½ 718¾ 682 716¼ +32½ May 681 716¼ 679 713¼ +32 Jul 674 709½ 672¼ 699¾ +25¼ Sep 628 663¾ 627¼ 639¾ +11 Dec 611 646¼ 609¾ 621½ +10¼ Mar 617¼ 653 616¼ 627¾ +9¾ May 619 655¾ 619 631 +9½ Jul 622½ 657¾ 621 632½ +9¾ Sep 579½ 608½ 579½ 592 +12¾ Dec 568 603 568 584 +14 Mar 579 604¼ 579 590 +13½ Jul 600 600 584 584 +6 Dec 514 524½ 511¼ 512 —2 Jul 524¾ 524¾ 524¾ 524¾ +4½ Dec 499 504½ 498 504½ +5½ Est. sales 565,746. Wed.'s sales 449,897 Wed.'s open int 1,552,036 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 678¼ 718¾ 676 681¾ +3 May 675 716 675 686 +10 Jul 624½ 640 603 606 —12¾ Sep 525 532 520 520 —2¼ Dec 519¾ 526¾ 516¼ 516¼ +1¾ Est. sales 708. Wed.'s sales 713 Wed.'s open int 3,479 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1676¼ 1765 1668¾ 1691¼ +16¼ May 1671 1759¼ 1662½ 1684½ +13½ Jul 1659 1741 1650 1667¼ +7¼ Aug 1611¾ 1691¾ 1611¼ 1622¼ +4¾ Sep 1530¼ 1600 1527¼ 1536 +½ Nov 1482¾ 1555 1478 1488 +½ Jan 1478¾ 1547½ 1474¾ 1484¼ — ¼ Mar 1453¼ 1509¾ 1444 1454¾ +½ May 1439¼ 1492 1438¼ 1444 +1¼ Jul 1428 1473½ 1423 1434½ —2¾ Nov 1325 1364¼ 1318¾ 1325¼ —4 Nov 1250 1260 1242¼ 1242¼ —6 Nov 1239 1239 1223 1223 —7 Est. sales 299,486. Wed.'s sales 351,397 Wed.'s open int 816,761 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 70.66 74.72 70.65 73.83 +3.11 May 70.51 74.58 70.51 73.62 +3.04 Jul 69.89 73.96 69.82 72.47 +2.51 Aug 68.73 72.59 68.48 70.48 +1.88 Sep 66.97 70.91 66.97 68.64 +1.45 Oct 66.29 68.62 65.86 66.81 +.97 Dec 65.17 68.70 65.06 66.28 +.90 Jan 65.47 67.20 65.45 65.79 +.67 Mar 64.63 67.43 64.62 65.37 +.66 May 66.94 67.34 64.91 64.91 +.52 Dec 62.86 63.97 62.86 63.97 +1.27 Dec 61.88 62.80 61.88 62.80 +1.01 Est. sales 141,967. Wed.'s sales 147,006 Wed.'s open int 407,603 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 471.00 493.10 465.40 472.70 +1.60 May 465.50 487.00 458.10 465.40 —.60 Jul 462.80 481.70 454.50 460.50 —3.00 Aug 452.00 468.50 444.40 449.00 —3.80 Sep 438.10 454.00 432.30 434.70 —4.10 Oct 424.40 440.80 421.00 422.90 —2.80 Dec 423.10 439.00 419.00 422.10 —1.90 Jan 418.70 433.50 414.50 417.60 —1.50 Mar 402.90 419.30 398.60 404.40 —1.60 May 407.60 407.60 395.10 395.90 —2.90 Jul 402.20 402.20 395.90 400.00 +4.30 Est. sales 140,922. Wed.'s sales 184,261 Wed.'s open int 429,594