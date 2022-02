CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

Open High Low Last Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 779½ 787¾ 770½ 786 +7¼ May 786¼ 793 776½ 791½ +7½ Jul 778 786¼ 769¼ 785 +8 Sep 776½ 786 770½ 785 +7¼ Dec 781¼ 789¾ 774½ 788 +5¾ Mar 786¼ 792¾ 780¾ 791¼ +4¾ May 780½ 783½ 779¾ 783½ +2¼ Jul 755¼ 758½ 753¼ 758½ +3¼ Sep 755 755 755 755 Dec 759½ 759½ 759½ 759½ + ¼ Est. sales 68,397. Tue.'s sales 180,031 Tue.'s open int 385,172 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 632¼ 643¾ 630½ 643¾ +11½ May 634½ 642 632¼ 641½ +7½ Jul 630½ 635¾ 628½ 635½ +5¼ Sep 595½ 599½ 594 599¼ +3½ Dec 581½ 585½ 580¼ 585 +3 Mar 588 592¼ 587 591½ +2½ May 591½ 595 591 594¼ +2½ Jul 590¾ 595 590 595 +2¾ Sep 556¼ 556¼ 556¼ 556¼ +1 Dec 549 551½ 547 551 +1½ Mar 555 555 555 555 —1 Sep 508 508 508 508 + ¼ Dec 499 500 499 500 + ¼ Dec 484½ 484½ 483¼ 483¼ Est. sales 288,040. Tue.'s sales 368,917 Tue.'s open int 1,575,318, up 8,188 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 741¼ 757½ 741¼ 753¾ +8 May 701¾ 716½ 701½ 715 +13¼ Jul 634 643½ 634 640 +12¼ Sep 541 541 537¼ 537½ —3¼ Dec 531¾ 531¾ 520 520¼ —8¾ Est. sales 223. Tue.'s sales 397 Tue.'s open int 3,880 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1570½ 1592 1566½ 1589½ +20½ May 1573½ 1593¾ 1569¼ 1591¼ +18¾ Jul 1569½ 1590 1565½ 1587¾ +19¼ Aug 1535¾ 1554½ 1532 1551¼ +18¼ Sep 1457¾ 1476¾ 1457¾ 1475¼ +18¾ Nov 1411¼ 1433¾ 1408½ 1431½ +18½ Jan 1407½ 1429¼ 1405½ 1426¼ +15¾ Mar 1385½ 1404¼ 1380½ 1402¼ +15 May 1373¼ 1393¼ 1371½ 1392½ +13½ Jul 1370 1390¾ 1368¼ 1388½ +12 Nov 1279½ 1292½ 1276 1291½ +11¾ Nov 1209¾ 1213 1209¾ 1211 +2¼ Est. sales 125,143. Tue.'s sales 308,704 Tue.'s open int 832,618, up 4,924 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 63.30 64.62 62.70 64.39 +1.04 May 63.42 64.68 62.81 64.46 +1.01 Jul 63.27 64.39 62.66 64.18 +.93 Aug 62.49 63.55 61.95 63.37 +.84 Sep 61.74 62.58 61.08 62.43 +.73 Oct 60.90 61.83 60.53 61.64 +.67 Dec 60.51 61.59 60.17 61.38 +.66 Jan 60.07 61.29 60.07 61.25 +.72 Mar 59.80 60.68 59.76 60.50 +.27 Est. sales 57,337. Tue.'s sales 170,864 Tue.'s open int 429,012 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 454.70 458.30 454.00 457.70 +3.60 May 454.50 457.60 453.20 457.00 +3.30 Jul 450.00 456.70 450.00 455.90 +3.10 Aug 442.10 446.00 438.60 445.70 +3.60 Sep 426.00 429.60 426.00 429.00 +3.70 Oct 409.30 414.00 409.00 413.90 +4.70 Dec 407.80 412.40 407.00 412.40 +4.60 Jan 406.00 408.00 404.60 407.60 +3.60 Mar 393.90 395.80 393.30 395.70 +2.30 Sep 364.50 364.80 364.50 364.80 Est. sales 56,423. Tue.'s sales 150,924 Tue.'s open int 435,938, up 3,385