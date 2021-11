CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 856½ 863¼ 848¼ 848¼ —7¾ Mar 867½ 874¾ 861½ 861½ —6 May 871¾ 879 866½ 866¾ —5½ Jul 856½ 863 850¾ 851 —7¼ Sep 852¾ 857¾ 845½ 846 —8 Dec 855¼ 860 848 849 —7 Mar 854½ 857 849¾ 850 —6 May 835¾ 835¾ 835¾ 835¾ —2¾ Jul 784 784½ 773 776 —8 Sep 772¼ 772¼ 772¼ 772¼ —4¾ Dec 782 782 777½ 777½ —4 Est. sales 72,000. Tue.'s sales 101,920 Tue.'s open int 425,301, up 321 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 580¼ 589 579 582½ +2 Mar 588 596¾ 586¾ 590 +1¾ May 592½ 601 591½ 594¾ +2 Jul 593 601¼ 592 595¼ +1¾ Sep 568¾ 574¼ 567¼ 570½ +2 Dec 559½ 565 558½ 561½ +2 Mar 566¾ 571¾ 566¼ 568¼ +1¾ May 573½ 573½ 573½ 573½ +5¼ Jul 566¼ 571 566¼ 569½ +3¼ Dec 509¾ 512 509½ 510¾ +1 Jul 518¼ 518¼ 518¼ 518¼ — ¼ Est. sales 259,328. Tue.'s sales 355,458 Tue.'s open int 1,611,856 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 753¾ 759¾ 747 759½ +12¼ Mar 752 758¾ 748 756½ +11¼ May 741¾ 741¾ 734¾ 741 +7½ Jul 685 693 685 688½ +8¼ Est. sales 261. Tue.'s sales 1,299 Tue.'s open int 5,625, up 48 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1273¾ 1281 1273¼ 1276½ +3½ Mar 1285½ 1292 1284½ 1287½ +3 May 1293½ 1300¾ 1293¼ 1296 +2¼ Jul 1299½ 1305¾ 1298¾ 1301½ +2¼ Aug 1293 1297½ 1293 1293½ +1½ Sep 1269½ 1273½ 1268 1271¾ +3½ Nov 1253½ 1259¼ 1253 1255¾ +2¼ Jan 1253 1258¾ 1253 1258¼ +5¼ Mar 1230¼ 1236 1230¼ 1233¼ +2½ May 1222½ 1227 1222½ 1225½ +3¾ Jul 1228¼ 1228¼ 1227¼ 1227¼ +3¾ Nov 1192½ 1193 1190 1190 +1¾ Est. sales 48,348. Tue.'s sales 115,543 Tue.'s open int 691,303, up 888 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 60.13 62.07 60.06 61.26 +1.12 Jan 60.07 61.98 59.96 61.13 +1.05 Mar 59.63 61.44 59.55 60.58 +.92 May 58.80 60.47 58.80 59.66 +.79 Jul 58.07 59.56 58.07 58.85 +.71 Aug 57.45 58.60 57.33 58.04 +.78 Sep 56.80 57.65 56.72 57.35 +.74 Oct 56.63 56.80 56.59 56.65 +.56 Dec 56.14 56.74 55.89 56.15 +.36 Dec 55.34 55.35 55.34 55.35 +.62 Est. sales 71,379. Tue.'s sales 110,728 Tue.'s open int 431,185 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 362.70 364.00 355.90 359.80 —2.40 Jan 356.30 357.70 349.50 353.30 —2.80 Mar 354.30 355.30 347.90 350.70 —3.40 May 356.30 356.80 350.30 351.60 —4.20 Jul 359.50 360.10 353.90 355.20 —4.20 Aug 359.20 359.80 353.90 355.30 —3.70 Sep 358.50 358.70 353.10 354.00 —3.80 Oct 355.30 356.60 350.90 351.40 —3.80 Dec 356.30 357.50 351.90 352.40 —3.90 Jan 351.70 351.70 350.80 350.80 —4.00 Mar 344.70 344.70 344.70 344.70 —2.70 Jul 342.00 342.00 342.00 342.00 —3.10 Aug 340.00 340.00 340.00 340.00 —2.40 Est. sales 64,138. Tue.'s sales 165,691 Tue.'s open int 439,569