CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 744¾ 756¾ 742¼ 748¼ +3½ Mar 757¼ 769¼ 755 761 +3¾ May 761¼ 771½ 758 764 +3¾ Jul 740 749¼ 737¾ 743 +2 Sep 740¾ 750 739¼ 745 +2 Dec 747¾ 754¼ 743½ 749 +1 Mar 751¼ 755¾ 751¼ 755¾ +5¾ Jul 718¾ 718¾ 715½ 715½ —2¾ Dec 723 723 722¾ 722¾ +¼ Mar 720 720 720 720 +¼ Est. sales 36,905. Tue.'s sales 73,653 Tue.'s open int 373,320, up 2,608 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 537 544¾ 534¼ 534¾ —2¾ Mar 545¼ 552½ 542½ 543¼ —2¾ May 550 557¼ 547½ 548¼ —2½ Jul 550¼ 557¼ 548 548½ —2½ Sep 534 538¼ 532 532 —2¾ Dec 529¾ 534 528¾ 529¼ —2 Mar 538½ 540 535 536¾ — ½ Jul 540½ 540½ 535¼ 536¼ —1¾ Dec 490 491¾ 487½ 487½ —3 Dec 454½ 454½ 452¼ 452¼ —1½ Est. sales 79,336. Tue.'s sales 197,143 Tue.'s open int 1,397,458 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 600 604½ 596 598½ +3¾ Mar 589¼ 590¾ 586 589 +5½ May 576¼ 576¼ 576¼ 576¼ +½ Est. sales 256. Tue.'s sales 383 Tue.'s open int 5,014, up 63 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1250 1255½ 1243 1244¼ —6¼ Jan 1260 1266 1253½ 1255 —6 Mar 1269 1274¼ 1262 1263¼ —6¼ May 1278¾ 1284¼ 1271½ 1272½ —6¾ Jul 1282¾ 1289 1276½ 1277 —7¾ Aug 1279 1285 1273¾ 1273¾ —7½ Sep 1260¼ 1261 1257¾ 1260¾ +1¾ Nov 1247½ 1252¾ 1241¾ 1243 —5 Jan 1250 1252¼ 1243¼ 1243¼ —6¼ Mar 1239½ 1239½ 1230½ 1230¾ —6¾ May 1235 1236 1228¼ 1229¾ —5 Nov 1194¼ 1194¼ 1194 1194 —2¾ Est. sales 64,013. Tue.'s sales 187,562 Tue.'s open int 715,835, up 4,998 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 60.57 60.57 60.55 60.55 —.34 Dec 61.15 61.90 60.50 60.86 —.28 Jan 61.00 61.61 60.29 60.63 —.32 Mar 60.50 60.95 59.75 60.04 —.40 May 59.90 60.23 59.12 59.34 —.51 Jul 59.30 59.76 58.44 58.62 —.62 Aug 58.40 58.93 57.62 57.75 —.68 Sep 57.60 57.88 56.83 56.94 —.69 Oct 56.69 57.08 56.10 56.14 —.69 Dec 56.39 56.88 55.73 55.91 —.65 Jul 55.31 55.31 55.18 55.23 —.74 Dec 55.43 55.43 54.83 54.85 —.54 Est. sales 56,987. Tue.'s sales 134,669 Tue.'s open int 388,128, up 676 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 320.20 322.00 320.20 321.20 +1.00 Dec 321.40 323.40 320.10 321.80 +.60 Jan 323.60 325.30 322.10 323.90 +.70 Mar 326.90 328.90 325.50 327.60 +1.00 May 331.40 333.40 330.00 332.40 +1.40 Jul 335.90 338.10 334.60 336.70 +1.20 Aug 336.60 339.20 335.80 337.80 +1.50 Sep 336.20 339.70 336.20 338.30 +1.50 Oct 337.10 338.90 336.50 338.70 +2.70 Dec 337.80 340.90 337.50 340.00 +2.30 Est. sales 51,527. Tue.'s sales 105,785 Tue.'s open int 399,931, up 10,558