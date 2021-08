CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 727½ 732¾ 720 721½ —6 Dec 742½ 747¾ 735 736½ —6¼ Mar 756½ 760¾ 748¼ 750 —6¼ May 758½ 764½ 753 754¼ —6 Jul 724½ 730 721¾ 723¼ —2½ Sep 723¼ 729¼ 722½ 724 —2¼ Dec 727½ 732 725¼ 728¼ —1 Mar 727½ 733 726½ 733 +2½ Jul 679¼ 692¼ 678½ 683¾ +¾ Est. sales 50,611. Thu.'s sales 109,391 Thu.'s open int 398,469, up 5,505 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 550¼ 554¼ 540½ 541¼ —8¾ Dec 551¼ 554¼ 540 542 —8¾ Mar 558½ 561½ 547½ 549¾ —8½ May 563 565½ 552¼ 554½ —8¼ Jul 561¾ 563¾ 551¾ 553½ —8 Sep 517¼ 518¾ 510½ 510¾ —6½ Dec 507½ 511¼ 501½ 502½ —5½ Mar 513¾ 513¾ 508¾ 508¾ —6¼ May 516¾ 516¾ 516¾ 516¾ —2 Jul 518¼ 518¼ 514¾ 514¾ —6¼ Dec 476¼ 476¼ 475 475 —2¾ Dec 436½ 436½ 436½ 436½ Est. sales 126,606. Thu.'s sales 279,710 Thu.'s open int 1,440,637, up 7,085 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 489¾ 499 487¾ 499 +6¾ Dec 490¾ 499½ 485½ 495½ +4¾ Mar 489¾ 492¾ 489¾ 492¾ +4½ Est. sales 120. Thu.'s sales 470 Thu.'s open int 4,747, up 34 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1324¼ 1337¼ 1308 1310 —13 Nov 1321 1333½ 1305 1307½ —12½ Jan 1325½ 1338 1310 1312½ —12 Mar 1325¼ 1338 1312¼ 1315½ —8¾ May 1324¾ 1338¼ 1314 1318½ —6 Jul 1324¼ 1336 1314 1317½ —6 Aug 1318 1318 1301¾ 1305 —5¾ Sep 1267¾ 1267¾ 1262½ 1265½ —4¼ Nov 1239¾ 1252½ 1233¼ 1236½ —4¼ Jan 1240 1240 1237 1237¼ — ¾ Mar 1222¾ 1230 1208½ 1209½ —8½ Jul 1216¾ 1216¾ 1213½ 1213½ — ¾ Est. sales 89,472. Thu.'s sales 173,996 Thu.'s open int 680,427, up 7,384 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 60.60 61.60 59.75 60.06 —.54 Oct 60.05 61.05 59.06 59.35 —.70 Dec 59.92 60.92 58.87 59.18 —.74 Jan 59.67 60.68 58.63 58.95 —.74 Mar 59.20 60.12 58.09 58.50 —.64 May 58.68 59.49 57.55 57.89 —.66 Jul 58.13 58.79 56.92 57.20 —.69 Aug 57.58 57.58 56.19 56.19 —.86 Sep 55.75 55.75 55.50 55.50 —.86 Oct 56.64 56.64 55.11 55.11 —.67 Dec 55.50 56.55 54.65 54.78 —.86 Mar 55.92 55.92 55.92 55.92 +.86 Est. sales 50,167. Thu.'s sales 95,670 Thu.'s open int 432,046 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 351.50 353.50 349.40 349.40 —2.10 Oct 350.40 352.30 348.30 348.30 —2.10 Dec 353.60 355.40 351.10 351.10 —2.50 Jan 354.40 356.00 351.80 351.80 —2.20 Mar 354.90 356.70 352.80 352.80 —1.60 May 356.20 358.30 355.00 355.00 —.70 Jul 358.40 360.00 357.40 357.50 —.40 Aug 355.80 357.30 355.10 355.70 +.40 Sep 350.40 352.10 350.40 351.60 +1.70 Oct 343.50 343.50 342.80 342.80 +1.30 Dec 341.70 344.90 340.90 342.80 +2.00 Mar 335.50 335.50 335.50 335.50 +3.00 Est. sales 31,273. Thu.'s sales 87,380 Thu.'s open int 367,156