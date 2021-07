CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

Open High Low Last Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 634¾ 634¾ 611 612¾ —33 Sep 638 638 615½ 619¼ —33½ Dec 647 647 625½ 628¼ —33¼ Mar 655¼ 655¼ 633¾ 636¼ —33½ May 655¾ 655¾ 638¾ 640½ —32¾ Jul 657½ 657½ 637¾ 639½ —32½ Sep 656¾ 656¾ 643 643¾ —31½ Dec 659¾ 659¾ 648 650¼ —31½ Mar 654 654 651¾ 652½ —30¾ Est. sales 60,740. Fri.'s sales 107,640 Fri.'s open int 337,495 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 685¼ 685¼ 650¾ 657½ —39¾ Sep 570 570 552 552 —40 Dec 552¼ 552¼ 539¾ 539¾ —40 Mar 560 560 546¼ 546¼ —40 May 562¼ 562¼ 550¼ 550¼ —40 Jul 562¼ 562¼ 547½ 547½ —40 Sep 510½ 510½ 490¼ 490½ —32 Dec 487¾ 487¾ 471¾ 473¼ —30 Mar 486¾ 487½ 479½ 481¼ —29¼ Jul 493 493 487 487 —29¼ Dec 456¼ 456¼ 448¼ 448½ —9 Dec 415¼ 415¼ 415¼ 415¼ —2 Est. sales 159,398. Fri.'s sales 248,810 Fri.'s open int 1,511,251, up 6,801 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 382¼ 382¼ 372 374 —12½ Dec 380¼ 382¼ 373½ 373½ —14 Mar 382¼ 382¼ 375 375½ —14½ Est. sales 186. Fri.'s sales 335 Fri.'s open int 3,353 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1420 1420 1378 1384¼ —67½ Aug 1408¼ 1408¼ 1357 1366 —67¼ Sep 1380 1383 1330 1338 —70 Nov 1373¼ 1373¼ 1322¾ 1330¾ —68¼ Jan 1377 1377 1327½ 1335 —67¼ Mar 1353 1354¼ 1308¼ 1313¼ —64½ May 1340 1341 1303½ 1306 —62¾ Jul 1341½ 1341½ 1301¼ 1303½ —61¼ Sep 1245¼ 1245¼ 1245¼ 1245¼ —54½ Nov 1255 1255 1215¾ 1218 —53 Nov 1146½ 1146½ 1146½ 1146½ —32¼ Est. sales 94,152. Fri.'s sales 131,970 Fri.'s open int 690,533 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 66.80 66.80 63.77 64.05 —2.77 Aug 62.21 63.40 60.27 60.53 —2.94 Sep 61.72 61.76 59.64 59.75 —3.12 Oct 61.78 61.78 59.14 59.22 —3.25 Dec 61.10 61.20 58.85 58.90 —3.38 Jan 60.61 60.64 58.30 58.37 —3.41 Mar 59.67 59.71 57.35 57.42 —3.43 May 59.02 59.02 56.50 56.54 —3.46 Jul 57.80 57.80 55.84 55.88 —3.46 Sep 54.37 54.37 54.37 54.37 —3.43 Oct 54.76 54.76 54.76 54.76 —2.23 Dec 54.60 54.63 53.46 53.46 —3.35 Est. sales 54,588. Fri.'s sales 102,748 Fri.'s open int 489,699, up 1,670 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 377.10 377.10 361.80 363.90 —16.00 Aug 375.60 375.90 362.90 365.00 —16.50 Sep 378.00 378.00 364.70 366.80 —16.80 Oct 380.40 380.40 365.80 367.80 —16.80 Dec 380.80 380.80 368.90 371.00 —17.30 Jan 378.90 378.90 369.00 371.10 —16.60 Mar 372.10 373.40 365.40 367.40 —14.10 May 367.60 371.20 364.80 366.60 —12.20 Jul 368.40 372.00 366.80 368.60 —11.70 Aug 365.50 367.70 365.50 365.90 —10.60 Sep 362.00 362.00 361.20 361.40 —8.00 Oct 352.50 352.50 352.50 352.50 —6.90 Dec 352.50 352.50 349.80 352.10 —5.60 Est. sales 43,121. Fri.'s sales 76,089 Fri.'s open int 381,621