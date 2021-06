CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 640½ 640½ 627½ 635 —4¾ Sep 645½ 647½ 632¼ 642¾ —3½ Dec 653 654½ 639¼ 649 —4¼ Mar 660¼ 661½ 647 656 —4¼ May 662¾ 665 651 659¼ —4 Jul 660 660¾ 651 658¼ —2½ Sep 661¼ 662 656 658¾ —7 Dec 671½ 673 664½ 671½ —2 Est. sales 49,319. Tue.'s sales 121,144 Tue.'s open int 344,269 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 694 694 676½ 682½ —12 Sep 558½ 560 540¾ 547 —12¼ Dec 546½ 548 528¼ 533¾ —14¾ Mar 553¼ 554¾ 535½ 540¾ —14¾ May 558 558¾ 540½ 546 —14 Jul 558½ 559½ 541½ 546¼ —14¾ Sep 502 504 493¼ 496 —8¾ Dec 484 485¼ 473 478¼ —8¼ Mar 490¼ 491¼ 481½ 485¼ —8½ May 485¾ 485¾ 485¾ 485¾ —12¼ Jul 490¼ 490¼ 490¼ 490¼ —9¾ Dec 450¼ 450¼ 448 448 —2¼ Dec 418 418¼ 418 418¼ +1 Est. sales 126,218. Tue.'s sales 331,653 Tue.'s open int 1,485,202 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 384¾ 384¾ 372 373 —4¼ Sep 386½ 386½ 378¾ 380 —6½ Dec 388½ 389 379½ 380 —6¼ Est. sales 121. Tue.'s sales 562 Tue.'s open int 3,239, up 13 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1360 1365 1336¼ 1337¼ —22½ Aug 1340 1346¼ 1315½ 1322¼ —17½ Sep 1317¼ 1324½ 1296 1302 —15½ Nov 1312¼ 1319 1291½ 1296½ —16 Jan 1316¼ 1322 1295½ 1301¼ —15 Mar 1298½ 1303 1280 1286¾ —12½ May 1297 1301½ 1277½ 1286 —11½ Jul 1301½ 1303 1281½ 1288½ —11½ Sep 1245¾ 1245¾ 1245¾ 1245¾ —9 Nov 1230 1234¾ 1212¼ 1220¼ —10¾ Jan 1215 1215 1215 1215 —16¼ Mar 1199¼ 1199¼ 1198¾ 1198¾ —19½ Est. sales 61,181. Tue.'s sales 161,505 Tue.'s open int 676,464 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 64.50 64.50 61.98 62.05 —2.10 Aug 62.40 62.70 60.52 60.82 —1.34 Sep 61.93 62.35 60.24 60.47 —1.34 Oct 61.57 62.07 60.01 60.21 —1.31 Dec 61.42 61.83 59.82 60.06 —1.23 Jan 60.89 61.25 59.32 59.58 —1.19 Mar 59.90 60.11 58.50 58.90 —1.00 May 59.26 59.49 57.79 58.17 —.96 Jul 58.59 58.72 57.19 57.78 —.81 Aug 57.95 57.95 56.50 57.35 —.60 Sep 56.06 56.84 56.06 56.84 —.61 Oct 55.93 55.93 55.86 55.86 —.88 Dec 56.77 56.77 55.40 55.74 —.84 Est. sales 49,838. Tue.'s sales 156,478 Tue.'s open int 487,829 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 348.90 351.00 345.00 345.00 —3.40 Aug 350.60 352.90 346.60 348.40 —2.00 Sep 351.70 353.80 348.00 349.60 —2.10 Oct 350.90 352.90 347.00 348.80 —2.20 Dec 353.80 356.10 349.70 351.60 —2.20 Jan 353.70 355.30 349.60 351.60 —1.90 Mar 350.40 351.80 347.40 349.10 —1.30 May 351.20 351.90 347.50 349.30 —1.00 Jul 353.40 354.30 350.50 352.60 —.60 Aug 352.30 352.30 349.70 351.50 —.70 Sep 349.10 349.80 346.00 349.80 +1.50 Oct 342.20 342.40 342.20 342.40 +1.50 Dec 339.00 339.80 336.80 339.80 —.10 Est. sales 29,147. Tue.'s sales 105,430 Tue.'s open int 383,610