CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 638 655 637 651 +14 Sep 640¼ 659 639¼ 655¼ +14½ Dec 647¼ 665½ 647 662 +14 Mar 653¼ 671¾ 653¼ 668¾ +14¼ May 656 672¾ 656 670½ +13½ Jul 652 666¾ 652 664 +11¾ Dec 663½ 675½ 663½ 672¾ +11½ Mar 673 673 673 673 +9½ Est. sales 52,965. Fri.'s sales 124,350 Fri.'s open int 359,775 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 637¾ 653 636¾ 652 +15½ Sep 530¼ 545¼ 528¼ 543½ +13¼ Dec 519 534¼ 517½ 533 +13¾ Mar 526½ 541½ 525 540¼ +13¾ May 531 546 530 544¾ +13½ Jul 532¾ 547¼ 531½ 546¼ +13¼ Sep 485¾ 498½ 485 498½ +12 Dec 470¼ 483½ 470 482½ +10¾ Mar 482 489 482 488¼ +8¾ Jul 491 491 491 491 +5½ Dec 437¾ 444¾ 437 444¾ +9 Est. sales 146,422. Fri.'s sales 367,082 Fri.'s open int 1,552,931 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 377¾ 388¾ 377¾ 386 +8½ Sep 377 385 375¾ 382½ +7¾ Dec 376 385½ 376 385 +9 Mar 387 387½ 387 387½ +9½ Est. sales 353. Fri.'s sales 539 Fri.'s open int 3,390 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1329¾ 1350¾ 1326 1349¾ +20 Aug 1302¾ 1324 1299 1322¾ +20 Sep 1273¾ 1297¾ 1271¾ 1296¼ +22 Nov 1269¾ 1295¾ 1267 1294¾ +25 Jan 1273¾ 1299¾ 1272 1298½ +24¾ Mar 1261½ 1287½ 1260 1286¾ +25 May 1262¾ 1286½ 1262¼ 1285¾ +24 Jul 1272¾ 1290½ 1269 1290½ +24½ Nov 1195 1218¾ 1195 1218¾ +21¾ Est. sales 86,050. Fri.'s sales 249,606 Fri.'s open int 705,930 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 59.60 62.25 59.31 61.75 +2.04 Aug 58.01 60.75 57.83 60.26 +2.06 Sep 57.89 60.52 57.58 60.12 +2.23 Oct 57.32 60.34 57.28 59.88 +2.36 Dec 57.04 60.22 56.91 59.92 +2.68 Jan 56.76 59.78 56.47 59.47 +2.76 Mar 56.10 59.00 55.65 58.80 +2.92 May 55.00 58.34 55.00 58.11 +2.87 Jul 54.71 57.72 54.71 57.23 +2.46 Oct 54.28 54.28 54.27 54.27 +1.10 Dec 53.10 56.14 53.10 55.87 +2.79 Est. sales 72,067. Fri.'s sales 217,118 Fri.'s open int 504,570, up 5,458 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 348.20 352.60 344.20 347.60 +.40 Aug 350.40 354.90 346.20 349.60 +.70 Sep 352.10 356.30 347.40 350.60 +.40 Oct 353.10 356.60 346.90 350.00 —.80 Dec 356.70 360.70 350.50 353.50 —1.40 Jan 357.00 360.00 350.60 353.80 —1.40 Mar 354.00 356.80 347.80 350.10 —2.20 May 354.30 355.60 348.60 349.80 —2.20 Jul 356.00 358.10 352.00 352.70 —2.20 Aug 356.40 357.20 350.40 353.10 —.90 Sep 354.50 355.00 347.90 349.00 —2.80 Oct 347.10 347.10 341.20 341.20 —3.00 Dec 346.30 347.10 338.10 340.30 —3.80 Est. sales 45,049. Fri.'s sales 144,504 Fri.'s open int 389,610